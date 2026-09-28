Ethiopie: La reprise des combats sous le feu de la désinformation

En Éthiopie, une coalition regroupant sept groupes armés, dont le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et le Mouvement national amhara des Fano, a lancé une offensive sur plusieurs fronts contre l'armée fédérale. Quatre ans après la guerre au Tigré, cette nouvelle flambée de violence s'accompagne d'un regain de désinformation sur les réseaux sociaux. La cellule Info Vérif de RFI a repéré plusieurs images mensongères, sorties de leur contexte ou générées par intelligence artificielle.

Ces derniers jours, des combats ont été signalés dans plusieurs régions de l'Éthiopie, notamment dans le nord du pays. Un drone a notamment frappé un immeuble hébergeant la télévision officielle du Tigré, à Mekelle. Dans ce contexte, certains affirment que les combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) auraient « capturé un bataillon de l'armée éthiopienne dans une débâcle militaire majeure ».

Ce narratif repose sur une vidéo d'une minute et dix-neuf secondes montrant des milliers d'hommes, en tenue militaire, marchant sur une route. Ils sont escortés par plusieurs soldats armés de kalachnikovs. L'un d'eux brandit le drapeau étoilé rouge et jaune de la région du Tigré.

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Vérification faite, cette vidéo est sortie de son contexte. Une recherche par image inversée (voir ici comment faire) montre qu'elle circule en ligne depuis au moins cinq ans. Nous avons notamment retrouvé cet extrait diffusé sur YouTube par le média érythréen Asena TV, le 7 juillet 2021.

Ces milliers d'hommes, membres de l'armée fédérale, avaient été capturés par les rebelles du Tigré. Après une marche de plusieurs dizaines de kilomètres filmée à des fins de propagande, environ 7 000 prisonniers avaient rejoint Mekelle, la capitale du Tigré.

L'intelligence artificielle au service de la propagande

À en croire une image diffusée sur Facebook ces derniers jours, un drone de l'armée éthiopienne aurait été abattu par des combattants de la Coalition des forces populaires éthiopiennes pour la survie. On y voit un appareil endommagé, au sol, ressemblant fortement à un Reaper MQ-9 de fabrication américaine. Dans les faits, cette image a été entièrement générée par intelligence artificielle.

Visuellement, on note plusieurs incohérences, comme la présence d'une hélice sur l'aile gauche. Un tel drone possède une hélice à l'arrière mais pas sur les ailes. On remarque aussi non pas une mais deux boules optroniques sous le nez de l'engin. Le détecteur d'IA que nous avons utilisé indique que cette image a été générée avec Gemini 3, l'outil de Google. L'IA semble avoir mélangé les caractéristiques d'un drone et d'un avion.