Afrique: Sénégal-Éthiopie - Avantage statistique aux Lions

28 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

En quatre confrontations, le Sénégal s'est imposé à trois reprises face à l'Éthiopie, pour une seule victoire des Éthiopiens. La rencontre de demain, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, constituera ainsi la cinquième confrontation de l'histoire entre les deux sélections.

Sur les 4 matchs disputés, le Sénégal s'est imposé trois fois et l'Ethiopie une fois. Sur l'ensemble des rencontres, le Sénégal a inscrit 11 buts, contre 4 buts pour l'Ethiopie. La moyenne de buts marqués par le Sénégal est de 2,75 buts par match contre 1 but pour l'Ethiopie.

Le Sénégal a remporté les matchs sous ces différents scores : Sénégal 5-1 Éthiopie à la CAN 1965, Sénégal 3-0 Éthiopie match retour aux éliminatoires de la CAN 1998, Sénégal 2-1 Éthiopie au match aller. La seule victoire éthiopienne sur le Sénégal, sous le score de 2 buts à 1 remontre en 1963. C'était en match amical.

Le match de demain 13h, à Bahir Dar, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, constituera la cinquième confrontation entre les deux nations. Les Lions abordent donc ce nouveau duel avec un avantage statistique, mais devront confirmer cette domination sur le terrain.

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