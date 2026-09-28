Afrique: CAN 2027 (Q) - Tout savoir sur l'Éthiopie, futur adversaire du Sénégal

Après le nul concédé au Mozambique (1-1), le Sénégal de Patrick Vieira poursuit sa campagne de qualification pour la CAN 2027 ce mardi 29 septembre 2026 à Bahir Dar. Le coup d'envoi est fixé à 16h heure locale (13 h GMT), face à une Éthiopie battue d'entrée par le Soudan. Les Walya jouent à domicile et n'ont pas le droit à l'erreur. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette équipe dirigée par Yohannes Sahle.

Le pays

Capitale : Addis-Abeba

Superficie : environ 1 104 300 km²

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Population : environ 130 millions d'habitants

Langue officielle : Amharique

Habitants : Éthiopiens / Éthiopiennes

Surnom de l'équipe : Les Walya (Les Antilopes de Walya)

L'Éthiopie et la CAN

Titre(s) : 1 (1962)

Finale(s) : 2 (1957, 1962)

Participations : 11

L'Éthiopie a pris part à la toute première CAN en 1957, dont elle a été finaliste, puis aux éditions 1959, 1962, 1963, 1965, 1968, 1970, 1976, 1982, 2013 et 2021.

Pays hôte : 3 (1962, 1968, 1976)

Parcours de l'Ethiopie à la CAN

1957 : finaliste

1959 : 3e

1962 : Champion

1963 : 4e

1965 : éliminé au 1er tour

1968 : 4e

1970 : éliminé au 1er tour

1976 : éliminé au 1er tour

1982 : éliminé au 1er tour

2013 : éliminé au 1er tour

2021 : éliminé au 1er tour

Yohannes Sahle de retour aux commandes

Dans les années 1950-1960, les Walya étaient redoutés et redoutables. D'ailleurs, l'Éthiopie a décroché le titre continental en 1962 en battant l'Égypte, alors qu'elle organisait la compétition. Avant cela, les Ethiopiens ont connu une finale en 1957, et des demi-finales après (1963 t 1968). C'était donc une grosse nation du continent.

Depuis, le football éthiopien a connu de longues années de disette. Après 1982, le pays a dû patienter jusqu'en 2013 pour retrouver la phase finale de la Coupe d'Afrique. Les Walya ont disputé la CAN 2021, mais ils n'ont plus la même aura.

Pour relancer cette sélection, la fédération a misé sur Yohannes Sahle. Il a été choisi au début de 2026, après le départ de Mesay Teferi en novembre 2025. L'homme connaît déjà la maison : lors de son précédent passage, il n'avait pas réussi à qualifier l'équipe pour la CAN 2017, mais l'avait menée au CHAN 2016. Son équipe est bâtie sur l'organisation et la discipline. Celle-ci l'a prouvé lors du tour préliminaire, avant les qualifications, éliminant São Tomé-et-Príncipe : victoire 3-0 à l'aller, avec un doublé d'Abel Yalew, puis 1-0 au retour grâce à Cherinet Gugsa, buteur dès la 7e minute.

Yohannes Sahle, sélectionneur de l'EthiopieLe contexte reste modeste. L'Éthiopie occupe la 143e place mondiale au classement FIFA. Elle a terminé 5e de son groupe aux éliminatoires du Mondial 2026 avec neuf points en dix matchs, après cinq ans d'exil. La CAF a autorisé le retour à domicile, à Dire Dawa, pour le match retour du tour préliminaire. Lors de la première journée, les Éthiopiens ont longtemps résisté au Soudan avant de céder à la 86e minute sur un but de Mohamed Eisa (0-1).

Joueur à suivre : Gatoch Panom

Le capitaine est le véritable poumon de cette équipe. Né le 30 novembre 1994 à Gambela, Gatoch Panom est un milieu défensif de 1,90 m. Il a débuté à Ethiopian Coffee en 2012, puis a été appelé en sélection en 2014. Il est passé par Anzhi Makhachkala, Mekelle City et El Gouna. Il a évolué la saison dernière en deuxième division saoudienne, à Al Arabi. Cette année, il a rejoint Al Fahaheel, au Koweït. Par ailleurs, Panom fait partie des rares survivants de la CAN 2021, comme le défenseur Yared Bayeh et l'attaquant Mesfin Tafesse.

À noter que l'équipe se rajeunit : la liste provisoire de 39 joueurs établie pour ces deux premiers matchs comptait six éléments issus du camp national U-20. Sahle dispose de son effectif au complet pour ce déplacement.