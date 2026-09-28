Algérie: 'Le niveau de développement actuel au pays appelle la contribution de ses scientifiques où qu'ils se trouvent'

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que le niveau de développement actuel en Algérie appelle la contribution de ses scientifiques où qu'ils se trouvent pour permettre au pays de se propulser là où il mérite d'être.

"C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Vous êtes l'élite de l'élite du pays dans tous les domaines", a dit le président de la République en recevant, dimanche au siège de la Présidence de la République, les membres du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, soulignant que "le niveau de développement actuel en Algérie appelle la contribution de ses scientifiques, où qu'ils se trouvent, pour passer, ensemble, à une nouvelle étape, si Dieu le veut".

"Le pays se développe grâce à ses enfants et à ses diplômés universitaires", a ajouté le président de la République, rappelant que l'Algérie est "un pays très jeune comparé à l'Europe, puisque les jeunes de moins de 40 ans représentent plus de 70% de la population".

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"Ce que nous sommes en train de semer va tenir au moins une vingtaine ou une trentaine d'années pour permettre à l'Algérie de se propulser là où elle mérite d'être, par rapport à l'ambition de ses enfants", a conclu le président de la République.