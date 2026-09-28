Burkina Faso: Dédougou - La compagnie STAF donne 32 m3 de granites à Faso Mêbo

La Société de transport Aorèma et frères (STAF), à travers son président directeur général (PDG), Boureima Adama Ouédraogo, a remis un voyage de granites d'un volume de 32 m3 à l'Agence Faso Mêbo, ce lundi 28 septembre 2026, à Dédougou.

Après avoir contribué au don de quatre tonnes de ciment à l'Agence Faso Mêbo, le 20 octobre 2025, effectué par l'Association des compagnies de transport en commun de la ville de Dédougou, la Société de transport Aorèma et frères (STAF) est revenue à la charge en offrant 32 m3 de granites à l'Initiative présidentielle. La remise des agrégats a eu lieu, ce lundi 28 septembre 2026, sur le site des travaux de l'agence à Dédougou, région de Bankui.

Le don est porté par le président directeur général (PDG) de la société, Boureima Adama Ouédraogo, représenté par le chef de gare de Dédougou, Soumaïla Ouédraogo.

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Ce dernier a expliqué que sa compagnie a été approchée le vendredi dernier par les acteurs locaux de Faso Mêbo pour exposer un « besoin urgent » en granites et solliciter sa contribution pour éviter une éventuelle rupture de cette matière indispensable à la confection des pavés. « Nous avons échangé au niveau de la société et la décision a été prise de venir livrer un voyage de granites », a confié Soumaïla Ouédraogo.

Pour le responsable de la gare STAF de Dédougou, ce geste traduit l'engagement de sa compagnie à oeuvrer à la réalisation des objectifs de Faso Mêbo, non seulement dans la région de Bankui, mais partout au Burkina Faso. « La construction de la patrie est l'affaire de chacun et de tout le monde », a-t-il précisé.

Pour avoir conduit ce plaidoyer, la représentante de la Chambre de commerce à la Délégation consulaire régionale de Bankui et du Sourou, Évelyne Konaté, a indiqué que ce don va permettre de poursuivre la confection des pavés sans interruption. Elle a exprimé sa reconnaissance à la compagnie STAF pour la diligence dans le traitement de cette préoccupation.

Elle a saisi l'occasion pour remercier tous les donateurs qui se mobilisent depuis le début des travaux pour soutenir Faso Mêbo. Mme Konaté a également lancé un appel aux fils et aux filles des régions de Bankui et du Sourou ainsi qu'aux bonnes volontés à redoubler d'efforts en faveur de l'agence.

Elle a relevé que son plaidoyer auprès des acteurs s'inscrit dans le cadre d'une synergie d'action entre l'équipe locale de coordination de l'agence et la Chambre de commerce. Au nom de l'unité régionale de coordination de l'Agence Faso Mêbo, le technicien paveur, Gnami Tiaho, a reçu le don des mains du représentant du PDG de la société. Il a salué ce qu'il a qualifié d'acte patriotique avant de terminer par un appel à tous d'emboiter le pas à ce « généreux donateur » pour offrir toutes les chances à l'initiative présidentielle de favoriser le infrastructurel dans les deux régions.