Congo-Kinshasa: Elections au pays - La CENI consulte le Gouvernement pour le démarrage des préparatifs !

Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre en charge du Budget, a reçu, jeudi dernier, dans son cabinet de travail au Centre financier de Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima. Les deux personnalités ont échangé sur les besoins budgétaires liés aux prochaines échéances électorales.

À l'issue de cette audience, Denis Kadima a présenté ces échanges comme une démarche normale entre deux institutions publiques. Il a expliqué que la CENI, dont le fonctionnement dépend du budget de l'État, doit régulièrement discuter de ses besoins avec le ministère du Budget.

« Il est tout à fait naturel que nous rencontrions le Vice-Premier ministre qui est en charge du Budget pour discuter justement des questions y relatives », a déclaré Denis Kadima.

Le président de la Centrale électorale a également confirmé qu'une enveloppe destinée aux prochaines élections est proposée dans le projet de budget soumis au Parlement, autorité chargée de son adoption. Selon lui, les discussions avec le VPM Adolphe Muzito vont se poursuivre avec les différentes institutions concernées jusqu'à l'adoption du budget.

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L'enrôlement des électeurs parmi les priorités

Denis Kadima a précisé que les besoins de la CENI s'étendent sur plusieurs étapes du processus électoral. L'enrôlement des électeurs figure notamment parmi les premières opérations à financer, avant les différents scrutins. « Pour nous, c'est important d'avoir ces échanges avec le ministre et voir dans quelle mesure ils peuvent tenir compte de ces besoins-là », a-t-il indiqué.

À l'issue de l'entretien, le président de la CENI s'est dit rassuré par l'ouverture affichée par le Vice-Premier ministre en charge du Budget. « Le ministre est ouvert, on a parlé, on est sur la même longueur d'ondes », a affirmé Denis Kadima, tout en soulignant que d'autres institutions seront également appelées à intervenir dans le processus budgétaire.

Les échanges entre Adolphe Muzito et la CENI s'inscrivent ainsi dans le cadre de la préparation budgétaire des prochaines échéances électorales, dont le financement devra encore faire l'objet de discussions avant l'adoption du budget 2027 par le Parlement.

Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre en charge du Budget, a reçu, jeudi dernier, dans son cabinet de travail au Centre financier de Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima. Les deux personnalités ont échangé sur les besoins budgétaires liés aux prochaines échéances électorales.

À l'issue de cette audience, Denis Kadima a présenté ces échanges comme une démarche normale entre deux institutions publiques. Il a expliqué que la CENI, dont le fonctionnement dépend du budget de l'État, doit régulièrement discuter de ses besoins avec le ministère du Budget.

« Il est tout à fait naturel que nous rencontrions le Vice-Premier ministre qui est en charge du Budget pour discuter justement des questions y relatives », a déclaré Denis Kadima.

Le président de la Centrale électorale a également confirmé qu'une enveloppe destinée aux prochaines élections est proposée dans le projet de budget soumis au Parlement, autorité chargée de son adoption. Selon lui, les discussions avec le VPM Adolphe Muzito vont se poursuivre avec les différentes institutions concernées jusqu'à l'adoption du budget.

L'enrôlement des électeurs parmi les priorités

Denis Kadima a précisé que les besoins de la CENI s'étendent sur plusieurs étapes du processus électoral. L'enrôlement des électeurs figure notamment parmi les premières opérations à financer, avant les différents scrutins. « Pour nous, c'est important d'avoir ces échanges avec le ministre et voir dans quelle mesure ils peuvent tenir compte de ces besoins-là », a-t-il indiqué.

À l'issue de l'entretien, le président de la CENI s'est dit rassuré par l'ouverture affichée par le Vice-Premier ministre en charge du Budget. « Le ministre est ouvert, on a parlé, on est sur la même longueur d'ondes », a affirmé Denis Kadima, tout en soulignant que d'autres institutions seront également appelées à intervenir dans le processus budgétaire.

Les échanges entre Adolphe Muzito et la CENI s'inscrivent ainsi dans le cadre de la préparation budgétaire des prochaines échéances électorales, dont le financement devra encore faire l'objet de discussions avant l'adoption du budget 2027 par le Parlement.