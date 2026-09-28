De la dernière visite du Président de la République Félix Tshisekedi effectuée le 30 août 2026 sur le tronçon Mbuji-Mayi-Nguba à celle du député national Gilbert Kakonde sur celui de Lac Mukamba-Lusambo, que de bonnes informations à porter à la connaissance des populations congolaises sur des infrastructures en aménagement financées par SICOMINES S.A. dans le cadre du Programme Sino-Congolais, cela pour la période allant du 30 août au 15 septembre 2026.

Route Mbuji-Mayi-Nguba : la présence du Chef de l'Etat

En effet, le 30 août dernier, le Chef de l'Etat a profité de son séjour éclair dans le Kasaï Oriental pour s'imprégner de l'évolution des travaux du lot n°1 du tronçon séparant le chef-lieu de cette province à la cité frontalière de Nguba, au Lualaba, long de 850 km.

Financé par SICOMINES S.A., réalisé par SISC S.A. et exécuté par CREC 7, ce tronçon, relève SCM dans son compte x.com du 4 septembre passé, « constitue un axe de transport important pour la région et que la construction de cette route revêt une grande importance pour l'amélioration des conditions de circulation et la promotion du développement économique ».

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Aussi, à l'issue de sa visite, le Président de la République a exhorté le constructeur à continuer à « veiller à une bonne organisation du chantier », de façon à accélérer « l'exécution des travaux conformément au calendrier prévu, tout en garantissant la qualité des ouvrages et la sécurité du chantier ».

Bien entendu, il s'est limité au lot n°1 comprenant la traversée de la ville de Mbuji-Mayi.

Dans sa déclaration aux médias, le Directeur Général de SISC S.A. a précisé qu'« A travers ce projet, nous réitérons notre engagement à respecter l'esprit de la Convention de Collaboration entre la partie chinoise et la partie congolaise, qui est de construire des routes de qualité et durables, en vue de contribuer au développement des infrastructures en RDC ».

Route Mbuji-Mayi-Nguba : les aspects techniques

Du même tronçon, la première quinzaine de septembre a été marquée par une session de formation et la troisième opération de tir de mine de l'année 2026.

De la formation, il y a lieu de retenir qu'elle a concerné le lot n°5 du tronçon Mbuji-Mayi-Nguba sur la RN1. Animée par le responsable qualité du Projet, elle a porté sur la qualité des chaussées en enrobé. Elle a réuni l'avant-midi les responsables du projet et l'ensemble du personnel chargé des travaux techniques et des essais, de la centrale d'enrobage et de la gestion des travaux sur chantier. C'est dans x.com de SISC S.A. du 11 septembre 2026.

Car l'après-midi, la responsabilité est revenue à la station de concassage de LONGET du lot 4 du même Projet de mener avec succès sa troisième opération de tir de mine de l'année 2026. « Cette opération devrait permettre de produire environ 30 000 m³ de matériaux concassés, renforçant davantage les réserves de granulats du projet et offrant une solide garantie pour l'accélération des travaux pendant la saison sèche », a signalé cette société.

Information à retenir : l'achèvement réussi du coulage du dernier élément de tablier du pont situé au PK 67+225.

Les travaux de coulage des éléments de tablier ont concerné des six ponts situés entre les PK 0 et PK 90 du lot 6 du Projet de construction de la route Mbuji-Mayi-Nguba. « Cette étape marque une avancée importante dans la construction des ponts du lot et crée des conditions favorables pour les travaux ultérieurs de chaussée et les ouvrages annexes », a indiqué SISC S.A. dans son compte x.com du 15 septembre 2026.

Route Kananga-Kalamba Mbuji : nouvelle avancée

Entre-temps, sur la route emblématique Kananga-Kalamba Mbuji dont les travaux sont exécutés par Sinohydro 1 et Sinohydro 14, une nouvelle avancée a été enregistrée : l'achèvement des travaux de la couche de fondation sur le tronçon PK37-PK50, long de 13 km, assurant de ce fait « la continuité des travaux sur ce tronçon et posant des bases solides pour la réalisation ultérieure des couches de la structure de chaussée ». L'information a été livrée le 4 septembre par SICOMINES S.A.

Tronçon Lac Mukamba Lusambo : visite du Député National Gilbert Kakonde

Autre information sur le Grand Kasaï : la visite du Député national Gilbert Kakonde effectuée le 2 septembre 2026 sur le tronçon Lac Mukamba-Dimbelenge, long de 22 Km, sur la route Lac Mukamba-Lusambo reliant le Kasaï Central au Sankuru. Les travaux de modernisation sont financés par SICOMINES S.A. et exécutés par SISC S.A.

« L'évolution, à ce jour, des travaux d'asphaltage de cet axe routier est à saluer à tous points de vue. 14 des 22 km qui relient Mukamba-Dimbelenge, chef-lieu du territoire, ont déjà été asphaltés par l'entreprise en charge des travaux », a reconnu le parlementaire, heureux de l'impact positif de cette infrastructure routière dans la vie des populations de ces deux provinces du Grand Kasaï.

Dans son compte x.com du 7 septembre, la joint-venture sino-congolaise a noté que « Les travaux de praticabilité, également financés par SICOMINES, ont déjà été réalisés sur tout le linéaire de 131 km de la RN42 allant de Mukamba jusqu'à Lusambo en attendant les travaux de modernisation, afin de désenclaver les territoires de ces deux provinces en les reliant aux autres provinces grâce à la jonction entre la RN1 et la RN42 au niveau de Mukamba ». Ceci pour le Grand Kasaï.

Kwilu : Routes Batshamba-Gungu-Kakobola et Idiofa-Ingudi en plus du stade

Pour le Grand Bandundu, un geste similaire a été posé par le député national Pierre Soumey, élu du territoire de Gungu, province du Kwilu.

En vacances parlementaires, il a salué l'avancement considérable des travaux de réhabilitation et de modernisation de la Route Provinciale 231 (RP231) tronçon Batshamba-Gungu-Kakobola, et cela six mois après le lancement de ce projet financé par SICOMINES dans le cadre du Programme Sino-Congolais.

« Nos impressions sont des impressions de joie et de surprise. Il faut noter la rapidité avec laquelle avancent les travaux. Elle me laisse sans mots. On pensait que c'était une affaire d'années, cette phase d'ouverture, mais je me rends compte que toutes les parties prenantes qui s'y attellent le font avec une rapidité telle que cela mérite vraiment nos applaudissements. Aujourd'hui, je ne peux qu'être satisfait de voir en temps record comment les travaux avancent », a-t-il déclaré.

D'une longueur de 69 km, actuellement dans sa première phase de praticabilité, la route enregistre des avancées notables en ce que les travaux de construction ont atteint le PK 45. « Grâce à ces avancées, le temps de parcours est considérablement réduit : entre la jonction avec la #RN1 à Batshamba (PK 0) et le chef-lieu du territoire, il est passé de 6 heures à seulement 20 minutes », a retenu SCM dans sa dépêche du 12 septembre.

Dans celle du 11 septembre, SISC S.A. a relevé le succès réalisé avec les opérations d'étalonnage et de certification du laboratoire national de la RDC concernant la route Ingudi-Idiofa dans sa phase II.

Trois jours plus tôt, le même exercice a été mené sur le projet de construction du stade d'Idiofa financé par SICOMINES S.A. et exécuté par SISC S.A. « Cette certification marque la reconnaissance, par l'autorité locale compétente, des capacités d'essais et de contrôle du projet ainsi que de son niveau de maîtrise de la qualité, et fournit un appui technique pour la poursuite des travaux et la réception finale du projet », a affirmé SISC S.A. dans son compte x.com du 9 septembre 2026.

Kongo Central : chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu

La bonne nouvelle, pour la province du Kongo Central, est la bonne évolution des premiers travaux de construction et de modernisation de la route Mbanza-Ngungu-Nkamba.

Dénommé « Chemin de la Passion de Papa Simon Kimbangu », ce projet a un contenu spirituel et émotionnel fort. Il satisfait déjà la population locale certes, mais aussi les pèlerins qui se rendent dans la ville de Nkamba ou en reviennent.

Exécutés par l'entreprise congolaise Adi Construct, sous-traitante de SISC S.A., financés conjointement par le Trésor public congolais et par SICOMINES S.A. agissant dans le cadre du Programme Sino-Congolais, les travaux de construction couvrent 47 km de route et 20 km de voirie dont 12 km dans la cité de Nkamba et 8 km menant vers l'aérodrome de cette cité kimbanguiste.

Kinshasa : les rocades

Dans sa dépêche du 15 août 2026, SICOMINES S.A. a livré une information de haute portée pour les Rocades de Kinshasa : la pose avec succès, le 12 septembre, des 42 poutres en T préfabriquées de 30 mètres du pont sur la rivière Lukaya. Cet ouvrage d'art est situé dans le lot 1 du Projet de construction de la rocade Sud-Est et Sud-Ouest.

« Cette étape marque l'achèvement des travaux principaux de la superstructure du pont ainsi que l'achèvement de l'ensemble des travaux de pose des poutres des quatre ponts prévus par le projet en 2026, constituant une avancée importante dans la construction des ponts au titre de l'année », y lit-on.

De cette revue, l'essentiel à retenir est la volonté affichée et la capacité assumée par SICOMINES S.A. de rester à la ligne de front pour tenir ses engagements, du mieux qu'elle peut, et ce à la satisfaction du Gouvernement et des populations congolaises.