Congo-Kinshasa: La visibilité avec des nouvelles représentations à l'étranger

L'ONGD Parole des Opprimés a renforcé sa représentation extérieure du pays avec la nomination de nouveaux membres chargés de porter ses activités auprès de la diaspora congolaise et des partenaires internationaux, a appris La Prospérité, dimanche, à Kinshasa, de son Président national Alex Ndomba Kaputu. Cette réorganisation s'inscrit dans la volonté d'étendre ses activités au-delà du territoire national, notamment dans les pays abritant une importante communauté congolaise.

Conformément à la décision du Conseil d'administration du mois de juillet dernier dit-il, les représentations extérieures de l'ONGD Parole des Opprimés dans un pays hôte ont pour mission de servir de canal permanent de communication entre la communauté congolaise du pays d'accueil, les organisations internationales, les structures gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le Conseil d'administration.

Le Conseil de représentation extérieure a également pour mission de favoriser les échanges avec la diaspora congolaise afin de contribuer au développement de la République démocratique du Congo, de participer aux initiatives en faveur des compatriotes en difficulté et de susciter l'adhésion des Congolais résidant à l'étranger aux activités de l'ONG.

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Il est en outre chargé de représenter officiellement l'ONGD auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales établies dans le pays hôte, dans la perspective de nouer des partenariats en faveur des initiatives locales en RDC.

C'est dans un premier temps, un bureau a été installé au Canada conformément à la même décision du mois de juillet dernier, du Conseil d'administration, portant nomination des membres ci-après au Bureau du Conseil de représentation extérieure de l'ONGD Parole des Opprimés au Canada.

Il s'agit de : Pabo Pascal Beltchika Kalubye est nommé représentant, tandis que Mbala Mika Michée devient représentant adjoint. Le secrétariat est confié à Mpiana Kalonji Ali, avec Nkazi Malonga Nathan comme secrétaire adjoint.

Selon le document, ces nominations interviennent conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'ONGD, ainsi qu'aux résolutions issues des assemblées générales antérieures. La décision précise par ailleurs que toutes les dispositions antérieures contraires sont déclarées nulles et de nul effet.

A travers ce dispositif, Parole des Opprimés entend notamment encourager les échanges sectoriels, identifier des innovations susceptibles de contribuer au développement de la RDC et faire remonter au Conseil d'administration les opportunités et initiatives observées au sein de la diaspora.

La représentation extérieure apparaît ainsi comme un mécanisme destiné à rapprocher l'ONGD de la diaspora congolaise et à renforcer ses possibilités de collaboration avec les partenaires établis à l'étranger.