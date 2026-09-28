C'est le 30 septembre prochain que le Mouvement de Libération du Congo (MLC) va célébrer le 28ème anniversaire de son existence. Et en marge de ces festivités, la Ligue des femmes de cette formation politique a organisé, le vendredi 25 septembre 2026, à Kinshasa, la première édition du Gala du leadership féminin.

C'était à l'initiative portée de la députée nationale honoraire, élue de Budjala (dans la province du Sud-Ubangi) pour le compte du Mouvement de Libération du Congo, Annie Mombunza Libotolo.

Une activité dont l'objectif était notamment de créer un espace d'échange d'expériences, de renforcement des capacités et de valorisation de l'expertise féminine au sein du parti cher au Chairman Jean-Pierre Bemba Gombo.

Au-delà de la célébration du 28ème anniversaire du MLC, ce Gala du leadership féminin se présente comme une initiative destinée à donner davantage de visibilité aux compétences des femmes au sein de cette formation politique, comme l'a indiqué,

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Annie Mombunza, dans sa communication. Pour elle, il est plus que nécessaire de créer un cadre permanent où les femmes peuvent confronter leurs expériences, renforcer leurs capacités et surtout mieux se connaître.

« Nous devons nous exercer à partager nos expériences respectives, à nous découvrir les unes et les autres, à apprécier nos compétences, resserrer nos liens, à nous compléter en répondant ainsi à l'un des piliers qui fondent l'idéologie du MLC à savoir : le solidarisme. Comme une mère qui connait ses enfants, chacune de nous devrait aussi chercher à connaître les capacités de chacune de ses camarades.

La présente initiative voudrait par ailleurs, documenter la grille du Parti dans l'inventaire de son expertise féminine qu'il regorge et finalement, rendre la femme du MLC plus compétitive. Cette initiative est née d'une conviction : les femmes du MLC ont des parcours, des compétences, des expériences et des idées qui méritent d'être davantage valorisés, partagés et transmis. Nous sommes ici entre femmes du MLC, avec nos différentes responsabilités et histoires, mais avec une même volonté : faire grandir notre engagement et notre capacité à servir », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, la Députée Nationale honoraire Annie Mombunza a insisté sur la nécessité de faire de la femme une actrice permanente de la vie du parti, au-delà des manifestations politiques et des campagnes électorales.

« Le MLC est aussi une école d'engagement dans laquelle, la femme contribue à réfléchir, à proposer, à décider et à construire. La femme ne doit pas être considérée uniquement comme une militante lors des grandes manifestations, des campagnes électorales ou des cérémonies officielles. Elle doit être une actrice permanente de la vie politique du Parti, une force de proposition, une responsable, une cadre et, partout où cela est possible, une véritable dirigeante », a-t-elle insisté, tout en martelant sur le fait que la femme du Mouvement de Libération du Congo doit être une femme des valeurs, qui fait la promotion de l'image de marque du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo.

« Notre comportement professionnel, notre intégrité, notre ponctualité, notre compétence, notre sens des responsabilités et notre respect des autres peuvent contribuer à renforcer l'estime dont notre Parti bénéficie. A l'inverse, un comportement contraire à l'éthique peut malheureusement porter atteinte à l'image de toute une organisation. C'est pourquoi nous devons avoir une exigence collective : partout où travaille une femme membre du MLC, que son passage laisse une bonne image du Parti. Que l'on puisse dire de la femme du MLC : elle est compétente, intègre, travailleuse, responsable et digne de confiance », a-t-elle recommandé.

Enfin, l'Honorable Annie Mombunza Libotolo a exhorté ses camarades de la Ligue des femmes du MLC d'être des ambassadrices des valeurs et de la vision portée par le Président national du parti de la Fourmi.

« Notre engagement politique doit être accompagné d'une véritable exigence morale. Nous devons également nous préserver de toute conduite qui porte atteinte à notre dignité, à notre responsabilité et à la confiance qui nous est accordée. Nous devons donc promouvoir une culture de travail, de mérite, d'intégrité, de compétence et de responsabilité. Là où nous travaillons, là où nous servons et là où nous exerçons nos responsabilités, nous devons être de véritables ambassadrices des valeurs et de la vision portée par le Président national du parti », a-t-elle exhorté.

Il faut noter que cette première édition du Gala du leadership féminin sera suivie d'autres éditions, qui seront organisées, tous les trois mois. Et d'ores et déjà, les femmes du Mouvement ont pris rendez-vous pour le mois de décembre prochain, pour la tenue de la deuxième édition du ce gala du leadership féminin. Et l'ambition d'Annie Mombunza et ses camarades de la gente féminine du MLC est d'étendre progressivement cette initiative dans les différentes provinces de la RDC.