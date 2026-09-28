Congo-Kinshasa: Crash de Kenge, Défense - Me Guy Kabombo Muadiamvita préside une réunion d'urgence de Haut Commandement Militaire

Face à la disparition tragique de deux hauts responsables de la justice militaire congolaise, le Lieutenant-Général magistrat Mutombo Katalay Tyiende Joseph, Premier Président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant-général Likulia Bakumi Lucien René, Auditeur général des FARDC près la Haute Cour militaire, le Vice-Premier ministre, Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Maître Guy Kabombo Muadiamvita a convoqué ce samedi 26 septembre 2026, une réunion d'urgence du haut commandement des Forces armées de la République Démocratique du Congo. Les deux officiers généraux, ainsi que les membres de leur délégation, ont perdu la vie dans un accident aérien survenu le vendredi 25 septembre 2026 à Kenge, dans la province du Kwango.

Au cours de cette réunion, le numéro un de la Défense nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita a appelé les officiers du haut commandement à observer une attitude empreinte de respect et de dignité en hommage aux illustres disparus. Il les a également exhortés à faire preuve d'un sens élevé du devoir, de la responsabilité et de la solidarité institutionnelle en cette période particulièrement douloureuse.

Le Vice-Premier ministre de la Défense nationale a rappelé que les investigations sont en cours afin d'établir les circonstances exactes de cet accident. Il a également précisé que l'organisation des obsèques sera assurée par les autorités compétentes, conformément aux instructions du Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant suprême des FARDC.

Maître Guy Kabombo Muadiamvita a, par ailleurs, présenté les trois axes devant guider la réponse institutionnelle coordonnée relative à l'organisation des obsèques et aux hommages à rendre aux deux officiers généraux. Des hommages destinés à saluer la mémoire de ces serviteurs de l'État, qui ont consacré leur vie et leur carrière à la défense de la République, à la restauration de l'autorité de l'État, ainsi qu'au renforcement de la discipline et de la justice au sein des FARDC.

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La réunion a été suivie d'une visite de réconfort auprès des familles des victimes. A cette occasion, le Vice-Premier ministre leur a présenté les condoléances du gouvernement et les a assurées du soutien de l'État dans cette épreuve particulièrement difficile.