Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, a procédé, ce samedi 26 septembre 2026, à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, au lancement de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité.

Cette activité est intervenue à l'issue d'un atelier de quatre jours consacré au renforcement des capacités des autorités territoriales sur la nouvelle approche de gouvernance sécuritaire de proximité. À cette 12e étape de son itinérance, le VPM Shabani a rappelé le caractère obligatoire de la tenue régulière des réunions des comités de sécurité, conformément aux textes légaux en vigueur.

Il a également insisté sur l'implication des acteurs non étatiques, notamment la société civile, les mouvements associatifs, les organisations patronales et les transporteurs, dans la gouvernance sécuritaire, à travers des réunions élargies des comités de sécurité ainsi que des forums de quartier et de groupement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A ce jour, 5.636 acteurs étatiques et non étatiques ont été formés et ont vu leurs capacités renforcées en matière de gouvernance sécuritaire à travers le pays. Ils relèvent notamment de 12 Comités provinciaux de sécurité, 17 Comités locaux de sécurité des villes, 150 Comités de sécurité des territoires ainsi que de 482 Comités de sécurité des secteurs et chefferies, auxquels s'ajoutent des acteurs de la société civile, des chefs de quartiers, de groupements et de rues.

Pour le VPM Shabani, les comités provinciaux et locaux de sécurité constituent des cadres permettant aux différents acteurs d'identifier et d'analyser collectivement les problèmes et les menaces sécuritaires dans leurs juridictions respectives, afin d'y apporter des réponses adaptées.