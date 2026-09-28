Ile Maurice: Collision entre un autobus scolaire et un camion - Le chauffeur décède

28 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un accident de la route impliquant un autobus transportant des élèves et un camion s'est produit ce matin, lundi 28 septembre, à Laventure. Sous la violence de l'impact, le poids lourd a terminé sa course dans un champ de cannes.

Le chauffeur du camion a succombé à ses blessures. D'autres victimes seraient également à déplorer, selon les premières informations disponibles.

La police, le SAMU et les sapeurs-pompiers du Mauritius Fire and Rescue Service se sont rendus sur place afin de participer aux opérations de secours et de prendre en charge les personnes impliquées.

Les circonstances exactes de l'accident, ainsi que le nombre et l'état des éventuels blessés, n'ont pas encore été précisés. Des informations complémentaires sont attendues des autorités.

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