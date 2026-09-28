Sénégal: Kaolack - Huit cas de diphtérie confirmés, un décès enregistré

Kaolack — Huit cas de diphtérie ont été confirmés dans la région de Kaolack (centre), dont un décès sur 92 prélèvements effectués par les services sanitaires, a-t-on appris lundi la directrice régionale de la santé (DRS), docteur Aïssatou Barry Diouf.

Sur les huit cas confirmés, cinq patients sont guéris, a précisé Mme Diouf lors d'une réunion du comité régional de gestion des épidémies.

Les districts sanitaires de Guinguinéo et Ndoffane concentrent le plus grand nombre de cas, avec trois cas confirmés chacun.

Au total, 87 cas contacts font actuellement l'objet d'un suivi par les services sanitaires de la région.

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La tranche d'âge des 5 à 15 ans est la plus touchée parmi les cas confirmés, a-t-elle ajouté.

La diphtérie peut se manifester par des maux de gorge, la présence de plaques blanchâtres adhérentes dans la gorge ou le nez et un gonflement du cou, selon la directrice régionale de la santé.

pour contrer la progression de la maladie, les autorités sanitaires ont déclenché un plan régional de riposte doté d'un budget de plus de 33 millions de francs CFA.

Ce dispositif prévoit notamment la formation de 300 prestataires sur la surveillance de la diphtérie, l'implication des acteurs communautaires et la vérification du statut vaccinal des cas contacts, particulièrement ceux âgés de moins de cinq ans.

Il prévoit également la mise à disposition de 300 kits de prélèvement, l'appui au transport des échantillons, la disponibilité de l'antitoxine et le suivi clinique des cas contacts pendant dix jours.

Des séances de sensibilisation seront aussi organisées dans les établissements scolaires et les "daaras" (écoles coraniques).

La directrice régionale de la santé a rappelé que la diphtérie est une maladie évitable par la vaccination.

Elle a indiqué que la couverture vaccinale dans la région était globalement satisfaisante entre janvier et juin, malgré des déperditions constatées au niveau de la quatrième dose.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a insisté, de son côté, sur la nécessité de renforcer la sensibilisation, notamment avec l'appui des médias.

Il a invité les enseignants à consacrer, dès la rentrée scolaire, des séances de sensibilisation des élèves sur la diphtérie.

M. Kamara a en outre appelé les agents de santé en grève à faire preuve de bienveillance afin d'accompagner le dispositif régional de riposte contre la maladie.