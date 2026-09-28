Sénégal: Lycée Ameth Fall de Saint-Louis - La nouvelle proviseure veut garder le cap de l'excellence

Saint-Louis — Nommé récemment à la tête du lycée Ameth Fall de Saint-Louis, Alimatou Absa Diarra, entend consolider les performances scolaires de cet établissement exclusivement réservé aux jeunes filles, en misant sur une gouvernance participative et inclusive fondée sur le leadership partagé.

Sa prise de fonction intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, prévue lundi 5 octobre pour le personnel enseignant, les élèves étant attendus dans les classes le jeudi 8 octobre.

À quelques jours de la rentrée, l'établissement affiche un visage accueillant.

En son centre, un jardin verdoyant offre un cadre propice aux apprentissages.

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A l'entrée du lycée, des enfants s'adonnent au football, en cette fin d'hivernage, sous un ciel nuageux.

Situé à la pointe Sud de l'Île de Saint-Louis, dans le célèbre quartier Sindoné, l'établissement semble fin prêt pour accueillir les lycéennes.

La proviseure espère que la rentrée se déroulera dans de bonnes conditions, avec pour principal objectif de concrétiser le concept "Ubi tay, jang tay" (démarrer les enseignements dès le premier jour de la rentrée).

"Notre priorité est de faire en sorte que, dès le démarrage des cours, tout soit opérationnel", a-t-elle notamment déclaré.

"Ma prédécesseure m'a légué une école véritablement bien structurée. Nous disposons de tout ce qu'il faut. Nous avons du matériel pédagogique, du personnel de travail, ainsi que du personnel d'entretien", assure la nouvelle proviseure du lycée Ameth Fall.

De nouvelles salles de classes, une priorité

Face aux effectifs toujours grandissants, notamment dans les classes de sixième et de seconde, la nouvelle proviseure entend apporter une réponse en recherchant les moyens nécessaires à la construction de nouvelles salles de classes.

"L'une des préoccupations consiste à rechercher les moyens de construire de nouvelles salles de classe", dit-elle, soulignant que l'augmentation du nombre de salles physiques constitue sa priorité, afin d'accueillir les élèves dans de meilleures condition.

Pour réussir sa mission à la tête de l'établissement, elle compte surtout s'appuyer sur une démarche participative et inclusive, fondée sur le leadership partagé.

"Il s'agit de réunir les différents acteurs autour de la table, de réfléchir ensemble, de rechercher des solutions collectives et d'innover dans notre manière de travailler", explique-t-elle.

C'est dans cette dynamique de participation, d'inclusion et de concertation que la nouvelle proviseure entend inscrire son action pour faire avancer l'établissement.

Une mission qui s'inscrit dans la continuité de son parcours au sein du lycée, où elle exerçait auparavant comme enseignante.

Formée à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) de Dakar en chbarge notamment de la formation des enseignants du moyen et du secondaire ainsi que les gestionnaires de l'éducation, la nouvelle proviseure dit mesurer l'honneur et la responsabilité qui lui incombent à la tête du lycée Hamet Fall.

"Je mesure l'honneur et la responsabilité de prendre la tête de cet établissement, surtout en succédant à ma collègue, Madame la proviseure Khady Bâ Sy, à qui j'exprime toute ma reconnaissance pour le travail accompli", confie-t-elle.

Bien que les défis soient nombreux, Mme Diop se dit confiante quant à la capacité de l'établissement à les relever, grâce notamment aux compétences et à la qualité des ressources humaines dont dispose l'école. "Nous sommes-là pour travailler et faire avancer l'établissement", assure la responsable

Maintenir et améliorer les résultats scolaires

Le lycée Ameth Fall est réputé pour l'excellence de ses résultats, et la nouvelle proviseure entend inscrire son action dans la continuité de cette dynamique.

"Notre défi majeur est de maintenir le niveau de réussite des élèves, sinon de faire mieux. Nous avons obtenu d'excellents résultats, et je ne voudrais surtout pas que les performances de l'établissement diminuent", s'est-elle engagée.

Contrairement à d'autres établissements scolaires, le lycée Ameth Fall (LAF) a un statut particulier puisqu'il accueille exclusivement des jeunes filles. La gestion d'un tel établissement constitue également un défi majeur dont la proviseure dit mesurer l'importance.

"Diriger un établissement accueillant des jeunes filles est extrêmement difficile, parce qu'elles ont souvent des besoins spécifiques, auxquels il faut essayer d'apporter des réponses adaptées", fait-elle savoir.

Elle s'est par ailleurs félicitée du fait que "la majeure partie des élèves est ambitieuse, travailleuse et déterminée à réussir", ce qui devrait, selon elle, faciliter sa mission.

Dans un système éducatif en constante évolution, marqué notamment par l'essor fulgurant de l'Intelligence artificielle (IA), la proviseure invite les lycéennes à faire un usage responsable des outils numériques et logiciels, plutôt que de les utiliser à d'autres fins.

Elle les encourage également à cultiver la lecture afin d'améliorer leur niveau de langue. La proviseure insiste enfin sur le respect des règles de discipline, qu'elle considère comme essentiel au bon fonctionnement de l'année scolaire.