Sénégal: La CONFEJES mise sur la formation pour améliorer la gestion des infrastructures sportives publiques

La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), en partenariat avec l'Université Senghor, a lancé lundi à Dakar une formation certifiante en gestion des infrastructures sportives publiques, destinée à renforcer les compétences des cadres et professionnels du secteur.

Cette formation répond aux difficultés rencontrées dans la gestion des équipements sportifs publics, notamment leur sous-utilisation, l'insuffisance de la programmation des activités, les lacunes en matière de maintenance préventive, les contraintes financières et le déficit de compétences spécialisées, a expliqué sa secrétaire générale, Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi.

"Ces difficultés ont des conséquences directes sur la qualité du service public sportif et, plus largement, sur la valorisation des investissements consentis par les pouvoirs publics", a-t-elle ajouté lors de la cérémonie de lancement.

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Elle a rappelé que la gestion des infrastructures sportives constitue un métier à part entière, nécessitant des connaissances, des méthodes et des compétences spécifiques, dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de sécurité, d'accessibilité, d'inclusion et de qualité de service, ainsi que par les enjeux environnementaux et les contraintes de financement.

Selon sa secrétaire générale, la CONFEJES a sollicité, sur cette base, l'expertise de l'Université Senghor, une institution universitaire de référence dans l'espace francophone, pour concevoir un parcours certifiant adapté aux réalités nationales et territoriales des États et gouvernements membres.

La formation ambitionne de doter les participants de compétences opérationnelles leur permettant d'assurer une gestion plus efficace, durable et inclusive des infrastructures sportives et de leurs équipements, a-t-elle précisé.

Le dispositif pédagogique repose sur une approche par compétences, combinant enseignements théoriques, études de cas, simulations, travaux pratiques et échanges d'expériences. Il vise notamment à permettre aux apprenants d'analyser leurs pratiques et de concevoir des outils directement applicables dans leurs structures respectives.

"Il ne s'agit pas seulement de transmission de connaissances, mais également d'expérimentation, d'analyse de vos pratiques, d'identification des solutions et de construction d'outils directement applicables à vos structures", a-t-elle insisté à l'endroit des participants.

Elle a également mis en avant la dimension collaborative de cette formation qui réunit 21 participants venus de plusieurs pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, du Bénin, le Congo et le Rwanda.

Elle a invité les participants à faire de cette rencontre un espace de dialogue et de partage, soulignant que, malgré la diversité des réalités nationales, les pays francophones sont confrontés à des défis communs en matière de gestion des équipements sportifs.

La secrétaire générale de la CONFEJES a enfin relevé que cette session se tient dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement qu'elle a présenté comme un moment majeur pour le Sénégal, l'Afrique et l'ensemble de l'espace francophone.

Créée en 1969, la CONFEJES regroupe aujourd'hui 42 États et gouvernements membres répartis sur les cinq continents.

Elle oeuvre au développement de la jeunesse, du sport et des loisirs dans l'espace francophone.