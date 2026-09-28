Afrique de l'Ouest: Financement de la recherche - La CEDEAO vise 1 % de son PIB

Dakar — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ambitionne de porter le financement de la recherche et de l'innovation à au moins 1 % de son produit intérieur brut (PIB), a indiqué, lundi, à Dakar, son commissaire chargé du Développement humain et des Affaires sociales, Nassirou Bako-Arifari.

"Dans l'espace CEDEAO aujourd'hui, on estime le financement de la recherche à environ 0,3 % du produit intérieur brut de l'ensemble de la communauté. L'objectif est de passer à 1 % au moins", a-t-il déclaré à l'ouverture de la quatrième Conférence régionale des recteurs de l'AUF en Afrique de l'Ouest.

Bako-Arifari a également annoncé l'entrée dans la phase de production d'EcoSat-1, un satellite ouest-africain dont les études de faisabilité et les études techniques sont achevées. Le projet est mené en collaboration avec l'agence spatiale du Nigeria.

"La valorisation et le transfert des technologies, le développement des technologies émergentes, la mobilité scientifique et le renforcement des infrastructures de recherche sont parmi les priorités de la CEDEAO", a-t-il assuré.

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Le commissaire de la CEDEAO en charge du Développement humain et des Affaires sociales est par ailleurs revenu sur le Programme d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation (PARI), destiné notamment à répondre à la vétusté des équipements scientifiques et à accompagner des projets et laboratoires de recherche.

"La CEDEAO voudrait jouer le rôle d'articulateur de ces deux mondes francophones et anglophones dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation", a-t-il indiqué.

La quatrième Conférence régionale des recteurs de l'AUF en Afrique de l'Ouest, qui se tient concomitamment avec les Journées recherche et innovation, réunit à Dakar des responsables d'universités, des chercheurs et différents acteurs de l'écosystème de l'innovation autour de la valorisation de la recherche et du renforcement des coopérations régionales.