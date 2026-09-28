Afrique: Recherche - L'UE annonce plus de 480 milliards CFA de nouveaux financements pour le continent

Dakar — L'Union européenne prévoit de mobiliser plus de 480 milliards de francs CFA, soit 735 millions d'euros, pour soutenir la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur et les compétences en Afrique, a annoncé, lundi, à Dakar, le chef adjoint de la délégation de l'UE au Sénégal, Thomas Huyghebaert.

"Dans le cadre d'Horizon Europe, un paquet de 650 millions d'euros, comprenant plus de 25 appels à propositions, sera déployé en 2026-2027", a-t-il indiqué à l'ouverture de la quatrième Conférence régionale des recteurs de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique de l'Ouest.

Selon lui, l'UE prépare également le lancement du programme régional SRIA, doté de 85 millions d'euros, pour soutenir l'enseignement supérieur, la recherche, les compétences et l'innovation en Afrique.

"Les premières activités et les premiers appels seront lancés l'année prochaine", a précisé M. Huyghebaert.

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Il a souligné que ces nouveaux financements visent notamment à renforcer la valorisation des résultats de la recherche et leur transformation en solutions dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la transition verte et de l'emploi.

"La recherche n'est pas à côté du Global Gateway, en fait elle est au coeur du Global Gateway", un projet européen d'investissements dans les pays en voie de développement, a-t-il ajouté.

Lancée en 2021, cette stratégie vise à mobiliser jusqu'à 400 milliards d'euros d'investissements durables dans le monde d'ici 2027.

Le Global Gateway se concentre sur cinq secteurs clés d'investissement : le numérique, les transports, la santé, l'éducation et l'énergie.