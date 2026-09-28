Sénégal: Le SAMES reconduit sa grève de 72 heures à partir de ce lundi

Dakar — Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) annonce avoir décidé de reconduire et de durcir son mouvement de grève, avec un nouveau débrayage de 72 heures prévu du lundi 28 au mercredi 30 septembre, sur l'ensemble du territoire national.

Ce nouveau mot d'ordre de 72 heures fait suite à l'évaluation des journées de grève des 23 et 24 septembre, dont le taux de suivi a atteint "99,64 %", affirme le Bureau exécutif national (BEN) du SAMES dans un communiqué parvenu à l'APS.

Réunis le vendredi 25 septembre, en session extraordinaire élargie au Comité exécutif national (CEN), au Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation du Sénégal (COMES) et à l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS), le BEN du SAMES a salué une mobilisation qu'il considère comme "le reflet de l'unité, de la discipline et de la détermination" des membres du syndicat.

Malgré cette forte mobilisation et les démarches entreprises auprès du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), le SAMES déplore "l'absence d'une volonté réelle de l'État" de répondre à ses revendications.

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Aussi le syndicat réaffirme-t-il sa décision de "maintenir la pression" et de poursuivre la mobilisation, avec l'appui des organisations partenaires.

Durant les trois jours de grève annoncés, seules les urgences seront assurées, conformément aux orientations du Bureau exécutif national, ajoute le communiqué.

Le BEN appelle ainsi ses membres à maintenir la cohésion, la solidarité et la discipline syndicale, afin d'adresser aux autorités un signal qu'il souhaite "fort et sans ambiguïté".

Cette nouvelle séquence de grève intervient dans un contexte de tensions entre les professionnels de la santé et les autorités sanitaires, sur fond de revendications syndicales jugées non satisfaites.