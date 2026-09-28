Sénégal: Koussy - L'édition 2026 de la coupe du maire marquée par des initiatives de promotion des jeunes

Sédhiou — L'équipe municipale de Koussy, une commune de la région de Sédhiou (sud), a marqué la troisième édition de la coupe du maire par une série d'initiatives en faveur des jeunes et des associations locales.

Vingt-deux associations sportives et culturelles ont chacune reçu ce week-end un jeu de maillot et un ballon, dans le cadre de cette compétition déroulée ce week-end.

Lors de la cérémonie de clôture, le maire Mamadou Diallo a salué le comité d'organisation pour la réussite de l'événement.

Il a rappelé que l'équipe municipale avait tenu sa promesse concernant la clôture du mur du stade municipal, désormais apte à accueillir des compétitions régionales.

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Au-delà du volet sportif, l'édition 2026 s'est distinguée par un programme social d'enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU).

Selon M. Diallo, environ cent jeunes, élèves et talibés, ont bénéficié de cette opération, qui a débuté par l'intégration des personnes vivant avec un handicap. Cette démarche traduit la volonté de la municipalité d'élargir l'accès aux soins et de renforcer la protection sociale des populations vulnérables.

Le maire a également invité les jeunes à s'impliquer dans le nettoyage des écoles, afin de rendre les établissements plus accessibles et accueillants.

Cette édition de la coupe du maire, remportée par l'équipe du village de Missira face à celle de Keur Abib sur le score de 2 buts à 0, illustre une dynamique où le sport, la santé et la citoyenneté se conjuguent pour bâtir un environnement favorable à l'épanouissement de la jeunesse de Koussy.