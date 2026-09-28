Sénégal: Bondji - Saisie de médicaments d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA

Matam — La Brigade mobile des Douanes de Matam (nord) a saisi à Bondji, dans le département de Kanel (nord-est), des médicaments et produits vétérinaires d'une valeur de 18 millions 644. 500 francs CFA, a appris l'APS, lundi.

La saisie a été opérée le jeudi 24 septembre, vers 10 heures, à quelques encablures de Bondji, à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état du convoyage d'un lot de médicaments destiné à alimenter le marché hebdomadaire de cette localité, selon une source douanière.

La Brigade mobile des Douanes de Matam relève de la subdivision de la douane de Matam et de la direction régionale des douanes du nord.

Les agents des douanes avaient mis en place un dispositif qui leur a permis d'intercepter la marchandise avant son arrivée à destination.

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La cargaison est constituée de médicaments vétérinaires d'une valeur estimée à près de 2 millions 500 mille francs CFA et de 539 boîtes d'antihistaminiques évaluées à plus de 16 millions de francs CFA, selon le communiqué de la douane.

La valeur totale des produits saisis est estimée à 18 millions 644. 500 francs CFA, précise le document.

Cette saisie a été faite dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de produits prohibés, indique la même source.

Elle intervient également dans un contexte de redéploiement de certaines unités douanières de l'intérieur du pays, avec notamment le renforcement en effectifs et en moyens opérationnels des brigades mobiles, dont celle de Matam, ajoute la direction générale des Douanes.