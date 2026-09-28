Ile Maurice: Dr Aïsha Soreefan - «La santé de la femme ne doit pas rester une question discutée uniquement entre femmes»

interview

La Dr Aïsha Soreefan, fondatrice du Healthcare Leaders Network Africa (HLNA), lance «Care Closer to Her», un programme communautaire, avec une première journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, le 10 octobre, à la municipalité de Beau-Bassin- Rose-Hill.

Parlez-nous de vous et de HLNA.

Je suis médecin généraliste dans le service public, titulaire d'une maîtrise en gestion hospitalière, et actuellement doctorante en neuropsychologie et sciences comportementales, après l'obtention d'une bourse sur mérite. Cette année-ci, j'ai fondé le HLNA, une initiative née à Maurice avec une ambition africaine. Progressivement, le HLNA se développe comme un institut de formation, et une plateforme de collaboration pour les professionnels et les leaders de la santé ainsi que les étudiants et chercheurs en sciences.

Nous travaillons actuellement à l'élaboration de nos programmes avec des partenaires internationaux reconnus dans le leadership, l'intelligence artificielle et les Quality Management Systems, ainsi qu'avec des chercheurs et académiciens basés à l'étranger. Récemment, nous avons ouvert l'appel pour rejoindre notre réseau fondateur à Maurice, et nous lancerons prochainement un appel aux formateurs et aux experts, à Maurice et comme à l'international.

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Notre ambition est de créer, à partir de Maurice, des passerelles de formation, de recherche et de collaboration à travers l'Afrique.

Qu'est-ce que «Care Closer to Her» et pourquoi cette initiative ?

Care Closer to Her est le premier grand programme communautaire porté par le HLNA, notre flagship project pour 2026. L'initiative est née face à l'augmentation préoccupante des cas de cancer et des décès qui y sont associés à Maurice, notamment les cancers touchant la femme. Nous avons d'abord voulu agir à travers la sensibilisation et le dépistage. Notre réflexion s'est ensuite élargie, car la santé de la femme ne se limite pas au cancer.

Elle comprend aussi la grossesse et la maternité, la santé mentale, le bien-être, la prévention et les différentes étapes de la vie d'une femme. Care Closer to Her est donc un programme global qui vise à rapprocher l'éducation, la prévention et le dépistage précoce au coeur de la communauté.

Pourquoi faire un podcast et quel est le public visé ?

Le podcast, qui sera en Kreol, constitue le volet éducatif et de sensibilisation de Care Closer to Her. Chaque épisode abordera une dimension différente de la santé de la femme avec des professionnels et des spécialistes capables de transmettre une information claire, acces- sible et adaptée à notre réalité. Nous parlerons notamment des cancers féminins, mais également de la grossesse, de la santé mentale, du bienêtre et d'autres sujets qui concernent les femmes à différentes étapes de leur vie.

Le public visé ne se limite pas aux femmes. Nous voulons aussi toucher les maris, les fils, les frères, les pères, les amis et les collègues masculins. La santé de la femme ne doit pas rester une question discutée uniquement entre femmes. Les hommes ont aussi un rôle à jouer dans l'écoute, le soutien et l'accompagnement de la femme durant leur parcours. Au final, la santé des femmes concerne les familles, les milieux professionnels et toute la société.

Quelle est la première date à retenir ? La première date à retenir est le samedi 10 octobre. Nous organisons une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Cet événement se tiendra à la salle de conférence de la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill, de 10 heures à 16 heures. Toutes les modalités pratiques et les services disponibles seront communiqués sur les réseaux de HLNA et dans la presse.

Qui sont vos partenaires et sponsors ?

Care Closer to Her rassemble des partenaires cliniques, stratégiques et financiers issus des secteurs public, privé et associatif, notamment les organisations non gouvernementales comme Link to Life et la Cancer Association of Mauritius (CANMA), le ministère de la Santé et Mauritius Finance, entre autres. Nous dévoilerons donc progressivement nos partenaires et collaborateurs sur les plateformes de HLNA.

Plusieurs jeunes se sont également portés volontaires pour nous accompagner dans cette initiative. Nous bénéficions aussi du précieux soutien de la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill ainsi que des membres de la Junior Chamber International (JCI) de Beau-Bassin-Rose-Hill et d'une association socio-culturelle de la région. Cette mobilisation collective est importante car la santé de la femme ne relève pas uniquement du secteur médical. Elle nécessite l'engagement de toute la société.

Quel message souhaitezvous transmettre ?

La santé est primordiale, et celle des femmes mérite une attention particulière en raison de son impact sur la famille et sur la société dans son ensemble. Face au nombre croissant de cas de cancer à Maurice, il devient essentiel de favoriser un dépistage aussi précoce que possible. L'éducation et la sensibilisation jouent donc un rôle central : elles permettent de mieux comprendre les risques, de réduire les craintes et d'encourager les femmes à se faire dépister à temps.

Care Closer to Her se poursuivra également avec une table ronde consacrée au leadership et au bien-être des femmes dans le secteur de la santé. Elle réunira des professionnelles et des dirigeantes afin d'échanger sur leur rôle, leurs défis et l'importance de prendre soin de celles qui prennent soin des autres. Nous en dévoilerons prochainement les détails.