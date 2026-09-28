Ile Maurice: Govind obtient la liberté - Mais reste en détention

Un premier verrou saute, sans que le dossier principal ne se referme. Gulshan Govind, époux de l'ex-Junior Minister Véronique Leu-Govind, a obtenu, ce lundi 28 septembre devant le tribunal de Bambous, sa remise en liberté conditionnelle dans le volet portant sur la culture de cannabis et la possession de méthadone. Mais cette liberté reste, pour l'heure, théorique : Govind demeure en détention en raison de la charge provisoire de conspiracy, liée aux 155,7 kg de cannabis présumés importés de La Réunion. Sa motion de radiation fera l'objet d'un ruling le 6 octobre prochain.

Dans son ruling, la magistrate Bibi Fatimah Sharfa Paurobally, Acting District Magistrate, a examiné séparément les risques invoqués par la police pour s'opposer à la caution.

Trois arguments étaient principalement avancés : un risque de récidive, un risque de fuite et la possibilité que le suspect interfère avec des témoins ou compromette l'enquête.

Sur le risque de récidive, le tribunal a retenu les préoccupations de la police. Le dossier judiciaire fait notamment état d'une condamnation antérieure de Govind, remontant à 2008 et liée à des infractions de drogue. Cet élément, bien qu'ancien, a été pris en considération dans l'évaluation du risque.

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Le raisonnement est toutefois différent concernant une éventuelle fuite. Les éléments avancés par la police, notamment les liens supposés de Govind avec des personnes opérant en mer et sa proximité avec la côte, n'ont pas été jugés suffisamment convaincants pour démontrer un risque concret. Le tribunal a également tenu compte de ses attaches à Maurice.

Même réserve concernant une éventuelle interférence avec les témoins. Le fait que l'enquête soit toujours en cours et que d'autres personnes soient recherchées ne suffit pas, à lui seul, à établir que Govind chercherait à influencer les témoins ou à entraver les investigations.

Le tribunal a donc privilégié une solution intermédiaire : la liberté conditionnelle lui est accordée pour ces deux accusations, mais elle ne peut pas encore être mise à exécution tant que la charge de conspiracy demeure.

Govind devra fournir une caution de Rs 30 000 et signer une reconnaissance de Rs 100 000. Les conditions imposées prévoient qu'il devra se présenter régulièrement à la police, les lundis, mercredis et samedis, et communiquer les informations requises sur ses activités. Un téléphone devra également rester disponible pour permettre son suivi par les autorités.

Les restrictions ne s'arrêtent pas là. Il lui est interdit de quitter Maurice sans l'autorisation de la Cour. Il ne pourra pas participer à des activités en mer et devra rester à au moins 200 m du rivage. Tout contact, direct ou indirect, avec les témoins ou les suspects de l'affaire lui est également interdit.

Cette décision ne constitue toutefois pas un acquittement et ne tranche pas le volet le plus lourd de l'affaire.

La charge provisoire de conspiracy porte sur l'importation alléguée de quelque 155,7 kg de cannabis, une cargaison estimée à environ Rs 234 millions. C'est précisément cette accusation que la défense de Govind, menée par Me Rouben Mooroongapillay, cherche à faire radier.

Après les arguments de la poursuite et ceux de la défense, le dossier doit revenir devant le tribunal de Bambous pour un ruling le 6 octobre. La question sera alors de déterminer si les éléments actuellement réunis sont suffisants pour maintenir cette accusation provisoire sur la base d'un reasonable suspicion.

D'ici là, Govind reste donc en détention, malgré la décision favorable obtenue lundi sur les deux autres charges. S'il obtient la radiation de la charge de conspiracy le 6 octobre, il pourra alors bénéficier de la liberté conditionnelle déjà accordée, sous réserve des formalités de remise en liberté et de l'absence d'un autre obstacle juridique à sa libération.

À la sortie de la cour, Me Mooroongapillay a salué l'indépendance de la justice, qu'il a décrite comme «un dernier rempart contre l'injustic**e». L'avocat a également indiqué avoir compris, du côté du bureau du Directeur des poursuites publiques, qu'aucun bail review ne serait engagé dans cette affaire.

Pendant que Govind prépare donc son prochain combat judiciaire, deux autres protagonistes restent derrière les barreaux. Shaan Choolun et Vikash Rutnee ont également été maintenus en détention et devront comparaître de nouveau devant la cour la semaine prochaine.

La saga Govind connaît ainsi un nouveau tournant : la liberté lui a été accordée sur deux volets, mais reste suspendue, dans les faits, au sort de la charge de complot le 6 octobre.