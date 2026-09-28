Ile Maurice: Lux Island Resorts - Les bénéfices progressent de 28,4 %, passant à Rs 1,55 milliard

LUX Island Resorts Ltd a clôturé l'exercice financier au 30 juin 2026 sur une amélioration de ses principaux indicateurs financiers, malgré les tensions géopolitiques et les pressions persistantes sur les coûts. Le groupe hôtelier, présent à Maurice, aux Maldives et à La Réunion, a enregistré une hausse de 6,9 % de ses revenus, tandis que son bénéfice attribuable aux actionnaires a progressé de 28,4 %.

Le chiffre d'affaires du groupe est passé de Rs 10,6 milliards en 2024-2025 à Rs 11,4 milliards au 30 juin 2026. L'Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) a, pour sa part, augmenté de 15,3 %, passant de Rs 2,7 milliards à Rs 3,1 milliards. Le résultat opérationnel s'est établi à Rs 2,31 milliards, contre Rs 1,9 milliard un an plus tôt, soit une progression de 19,7 %.

Le bénéfice avant impôt a atteint Rs 1,8 milliard, en hausse de 29 % sur les Rs 1,4 milliard de l'exercice précédent. Après une charge fiscale de Rs 325,7 millions, contre Rs 246,7 millions en 2025, le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est élevé à Rs 1,5 milliard, contre Rs 1,2 milliard précédemment. Le bénéfice par action de base a ainsi progressé de Rs 8,81 à Rs 11,32.

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Cette amélioration intervient alors que les coûts financiers ont diminué. Les coûts nets de financement se sont contractés de Rs 45,1 millions, à Rs 429,6 millions, notamment grâce à la génération de liquidités opérationnelles et au remboursement de Rs 675 millions de prêts durant l'exercice. Le groupe affichait toutefois Rs 3,45 milliards d'emprunts au 30 juin 2026, contre Rs 3,24 milliards un an plus tôt. Son gearing (taux d'endettement) est passé de 15 % à 19,4 %.

Maurice reste le principal contributeur. Les activités mauriciennes ont généré Rs 8,1 milliards de revenus, contre Rs 7,4 milliards en 2025, tandis que le résultat avant frais financiers a atteint Rs 1,8 milliard, contre Rs 1,3 milliard. L'occupation des hôtels à Maurice s'est établie à 87 %, contre 85 % l'année précédente. Le segment a également représenté 75,2 % de l'EBITDA total du groupe, avec Rs 2,38 milliards.

Aux Maldives, les revenus ont reculé à Rs 2,1 milliards, contre Rs 2,2 milliards, alors que le résultat avant frais financiers est passé de Rs 442,7 millions à Rs 395,5 millions. LUX* South Ari Atoll a notamment subi les effets du conflit au Moyen-Orient, avec une occupation de 67 %. Le groupe souligne que les transporteurs du Golfe représentent près de 70 % de la capacité aérienne vers les Maldives. À La Réunion, les revenus ont atteint Rs 1,07 milliard, contre Rs 1,05 milliard, mais le résultat avant frais financiers a reculé à Rs 98,9 millions, contre Rs 139,3 millions.

Sur le plan financier, les capitaux propres ont progressé à Rs 10,5 milliards, contre Rs 9,8 milliards, tandis que les actifs totaux ont atteint Rs 20,4 milliards. La trésorerie disponible en fin d'exercice s'établissait à Rs 905,3 millions. Le conseil d'administration a par ailleurs déclaré un dividende total de Rs 3 par action, contre Rs 2,50 en 2025, soit une hausse de 20 %. Le dividende représente un montant total de Rs 411,3 millions.

Lux Island Resorts prévoit également plusieurs investissements. À Maurice, les espaces publics et restaurants du LUX* Le Morne seront rénovés et sept villas seront construites entre mai et octobre 2027. À La Réunion, les travaux de rénovation du LUX* Saint-Gilles doivent débuter en mars 2027, tandis qu'un programme de rénovation de trois ans est prévu au LUX* South Ari Atoll à partir de juin 2027.