Ile Maurice: Un motocycliste de 21 ans et une conductrice de 58 ans perdent la vie

Deux accidents survenus le dimanche 27 septembre, à Pamplemousses et à Tamarin, ont coûté la vie à Muhammad Aqeel Sobratty, 21 ans, et à Adriana Maria Markesich, 58 ans. Avec l'accident mortel enregistré à Laventure ce matin, lundi 28 septembre, le bilan s'élève à 117 morts sur les routes depuis le début de l'année.

Le premier accident s'est produit dimanche, peu après 13 heures, sur la route Royale, à Pamplemousses. Selon les premiers éléments de l'enquête, Muhammad Aqeel Sobratty, étudiant domicilié dans la localité, circulait à motocyclette lorsqu'une collision impliquant plusieurs véhicules est survenue. Grièvement blessé, il a été transporté au sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital, où son décès a été constaté peu après son admission. L'autopsie, pratiquée le soir même, a conclu à un Hypovolemic shock following transection of thoracic aorta.

Les enquêteurs ont examiné les images du système de surveillance routière pour établir le déroulement des faits. Bharat Kumar Karsanbhai Pankhaniya, 51 ans, conducteur d'une camionnette impliquée dans l'accident, a été arrêté. Il a comparu hier devant la cour de Pamplemousses pour homicide involontaire et a été libéré sous caution.

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Quelques heures plus tard, à Tamarin, Adriana Maria Markesich, ressortissante sud-africaine installée à Maurice depuis 2017, a perdu le contrôle du 4x4 qu'elle conduisait seule. Le véhicule a percuté un mur de pierre près du pont de Tamarin. Transportée d'urgence dans un établissement de santé privé de la région, elle a succombé à ses blessures peu après son admission. L'autopsie a attribué son décès à un choc hémorragique causé par des lacérations du foie et de la rate.

Les enquêtes se poursuivent.