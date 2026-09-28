Ile Maurice: À Osterlog, marcher pour le coeur

Samedi matin, à la Vallée d'Osterlog, les baskets ont remplacé les chaussures de bureau. Une centaine de collaborateurs du groupe La Sentinelle ont pris le chemin des sentiers pour une marche de 1,7 km, dans un décor où la forêt, les oiseaux et le silence semblaient rappeler une évidence : pour prendre soin de son coeur, il faut aussi prendre soin de son corps.

Organisée dans le cadre de la campagne Santé du Coeur, à trois jours de la Journée mondiale du coeur, cette Marche du Coeur avait une double vocation : sensibiliser à la prévention des maladies cardiovasculaires et soutenir la Mauritius Heart Foundation, à laquelle l'intégralité des frais de participation sera reversée.

Mais au-delà de la cause, il y avait le plaisir très simple de marcher. De prendre l'air. De quitter pour quelques heures le rythme du bureau et de retrouver celui, plus lent, d'un sentier forestier. Le Dr Sunil Gunness, chirurgien cardiaque et membre de la Mauritius Heart Foundation, est venu rappeler pourquoi ces quelques pas comptent.

La veille encore, son équipe avait dû intervenir en urgence sur un homme d'une cinquantaine d'années victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il attendait son intervention. Le patient se porte aujourd'hui bien. Mais pour le médecin, cette situation dit l'urgence de la prévention. «Il ne faut plus qu'on ait des gens de cinquante ans qui sont dans cette situation.»

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Le message du Dr Gunness est simple : une partie importante du risque cardiovasculaire est liée au mode de vie. L'alimentation, le manque d'activité physique et le stress peuvent peser lourd sur la santé du coeur. Et parmi les habitudes les plus simples à adopter, il y a la marche. Marcher régulièrement fait travailler le coeur, améliore l'endurance, aide à contrôler la tension artérielle, contribue à maintenir un poids sain et favorise une meilleure circulation sanguine.

C'est une activité accessible, peu coûteuse et qui ne nécessite ni équipement sophistiqué ni abonnement à une salle de sport. Quelques pas de plus chaque jour peuvent ainsi devenir, avec le temps, une véritable habitude de santé. À Osterlog, le message prenait une dimension particulière. La marche se faisait au coeur d'un environnement naturel exceptionnel, entre sentiers, arbres endémiques et chants d'oiseaux.

Gérée par le National Parks and Conservation Service, la Vallée d'Osterlog abrite notamment des tortues, des pigeons roses et plusieurs espèces végétales endémiques. Denis Léonce, Park Ranger et responsable du Vallée d'Osterlog Endemic Garden, a accompagné les participants et leur a fait découvrir un patrimoine naturel encore largement méconnu. «Nous avons des espèces endémiques qui sont très rares ici.» La nature devenait ainsi partie intégrante de la démarche : marcher pour son coeur tout en découvrant un espace conçu pour préserver celui de l'île.

Pour beaucoup de participants, la matinée aura surtout été l'occasion de marcher ensemble. Des collègues qui se croisent habituellement entre deux réunions se sont retrouvés sur le même sentier, dans une atmosphère plus détendue, ponctuée de conversations et de rires. Des médecins et un infirmier étaient également présents tout au long du parcours pour répondre aux questions, tandis que Quick Response rappelait l'importance des premiers secours et de la prévention au quotidien.

Et si la marche devenait un rendez-vous ? L'idée pourrait justement être de ne pas en rester à une seule matinée.

Au terme de la marche, le Dr Gunness s'est réjoui d'une initiative qui permet de parler de la santé cardiaque autrement que dans l'urgence ou dans un cabinet médical. Et Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, a annoncé que le groupe travaille avec le Dr Gunness pour faire de cette marche un rendez-vous mensuel.

Car une marche mensuelle ne remplacera évidemment pas les habitudes quotidiennes nécessaires à une bonne santé. Mais elle peut contribuer à les installer : sortir, bouger, respirer, marcher, recommencer.

À Osterlog, samedi, il n'était pas question de performance ni de chronomètre. Seulement de mettre un pied devant l'autre.

Et de rappeler qu'en matière de coeur, prévenir commence parfois tout simplement par marcher.

Loin du bruit

Il est des endroits où l'on a le sentiment d'avoir quitté l'île sans prendre l'avion. La route se fait plus étroite, le bruit des voitures s'éloigne, les arbres prennent toute la place. À Le Val, entre les monts Lagrave et Laselle, la Vallée d'Osterlog est de ceux-là.

Photos: Beekash Roopun.

Depuis février, le jardin endémique a rouvert ses portes. Deux cent soixante-quinze hectares de forêt de montagne, parmi les derniers lambeaux de nature native et endémique de Maurice. À peine 2 % de notre couvert forestier aurait échappé au temps, aux hommes et aux plantes venues d'ailleurs.

Ici, on vient marcher, mais surtout ralentir. Un sentier, quelques marches, le murmure d'une cascade. Un oiseau dans les feuillages. Un lézard qui disparaît. Puis le silence.

La sympathique équipe des guides visiblement fière de son lieu de travail. Photos: Beekash Roopun.

La forêt, longtemps délaissée, retrouve peu à peu son visage.Depuis 2025, le National Parks and Conservation Service s'emploie à la restaurer. Trois quarts du site étaient gagnés par les espèces invasives, notamment le ravenal. En les dégageant, on retrouve les espèces d'ici. Un Pandanus palustris, que l'on croyait disparu, a ainsi reparu. D'autres découvertes pourraient suivre.

Deux sentiers permettent aujourd'hui de parcourir la vallée, entre végétation endémique, tortues, oiseaux et pigeons roses. L'accès est gratuit. Mais le plus précieux n'est peutêtre dans aucun inventaire.

C'est ce silence. Celui que la ville nous a fait oublier. Celui qui oblige à marcher plus doucement, à regarder davantage, à respirer autrement.

Photos: Beekash Roopun.

Osterlog est un endroit loin du tapage, loin de l'autoroute. Un endroit où Maurice, quelques heures durant, peut encore entendre sa propre respiration.