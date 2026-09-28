Ile Maurice: Les pompistes de la station TotalEnergies inquiets pour leur avenir

L'avenir de plusieurs pompistes de la station TotalEnergies de Flic-en-Flac est incertain en raison d'un changement de gestion. Une pétition circule auprès des clients pour demander le maintien des salariés en poste.

Intitulée Pour conserver nos emplois !!!, la pétition affirme que leurs postes seraient supprimés et confiés à une main-d'oeuvre venue d'ailleurs. Les employés, qui y évoquent leurs familles et leurs obligations financières, appellent les clients à faire entendre leur voix auprès des «new owners» de la station.

Cette présentation est contestée par TotalEnergies. Le chargé de communication de TotalEnergies Mauritius, Ashlen Ramasawmy, affirme : «TotalEnergies de Flic-en-Flac a toujours appartenu et appartient à TotalEnergies. Il n'y aura pas de changement de propriétaire.»

«Certains parmi nous ont 12 ans de service»

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Un pompiste, qui a souhaité garder l'anonymat, confie : «On aimerait garder notre emploi, mais s'il y a changement de gestionnaire, on connaît notre travail, on connaît le fonctionnement d'une station d'essence. Certains parmi nous ont 12 ans de service ici.» Pour lui, l'enjeu dépasse la seule question professionnelle : «Nous avons besoin de ce job afin de nourrir notre famille.»

Selon lui, les employés n'ont reçu aucun document officiel, mais ont été informés verbalement qu'il serait mis fin à leurs contrats très bientôt.

Une nouvelle entreprise pour la gestion

Selon Ashlen Ramasawmy, la situation découle du retrait de l'entreprise tierce chargée des ressources humaines de la station. Un nouveau gestionnaire prendra le relais et s'occupera également du marketing et de la comptabilité, entre autres. Chacune de ces entreprises disposant de sa propre équipe, les employés actuels risquent de perdre leur emploi lors de la transition. Ashlen Ramasawmy précise que cette situation relève de l'entreprise tierce et non de TotalEnergies.

Cette entreprise, Petroserv, fournit la main-d'oeuvre de la station jusqu'à la fin du mois. Son chargé de communication, Bernard Thomas, confirme le changement : «Effectivement, TotalEnergies aura bientôt un gérant et nous ne lui fournirons plus de main-d'oeuvre. Cependant, nous sommes actuellement en négociation avec les syndicats et autres représentants légaux afin que les employés puissent conserver leur emploi. Car nous voulons qu'ils conservent leur emploi et qu'ils ne se retrouvent pas sans travail.»