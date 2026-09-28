Ile Maurice: Adeela Rawat réclame Rs 100 millions à l'État - L'accord amiable échoue

L'option d'un règlement à l'amiable s'éloigne. Les discussions engagées entre Adeela Rawat et l'État n'ont pas permis de trouver un accord, laissant sa réclamation de Rs 100 millions reprendre son cours devant la Cour suprême. L'affaire a été appelée lundi 28 septembre devant la juge Rita Teelock.

Représentée par Me Rishi Hurdowar, de Glover Chambers, Adeela Rawat avait engagé des discussions avec l'État dans l'espoir de parvenir à une solution négociée. À l'audience, son avocat a confirmé que ces échanges n'avaient pas abouti.

La réponse de l'État ne s'est pas fait attendre. Me Niroshini Ramsoondar, Deputy Solicitor-General, a indiqué qu'une Plea in Limine Litis sera déposée afin de contester la plainte sur des points de droit. La juge Teelock a dès lors renvoyé l'affaire devant le Master & Registrar de la Cour suprême. Celui-ci devra fixer une date pour l'audition des arguments relatifs à cette motion.

Derrière cette procédure, Adeela Rawat dit porter un préjudice qui ne se mesure pas uniquement en roupies. Dans une déclaration accordée lundi, elle explique vouloir avant tout obtenir justice pour les conséquences qu'elle affirme avoir subies après la chute du groupe BAI.

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Elle évoque notamment la perte de son emploi chez Marcom, l'agence de relations publiques du groupe, ainsi que de deux appartements et d'une voiture, faute de moyens pour continuer à honorer ses emprunts.

L'affaire remonte à 2017. Adeela Rawat et son époux, Claudio Feistritzer, avaient alors chacun réclamé Rs 100 millions à l'État après le démantèlement du groupe BAI. Des accusations provisoires liées à des délits financiers avaient également été portées contre le couple avant d'être rayées. Claudio Feistritzer a depuis retiré sa plainte. Adeela Rawat, elle, maintient la sienne.

Le dossier entre désormais dans une nouvelle étape : avant d'aborder le fond, c'est la recevabilité juridique de la démarche qui sera débattue.