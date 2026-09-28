Quelque 20 entreprises tunisiennes ont fait la promotion de la cuisine nationale où les mets et les produits de terroir tunisiens ont su briller en Arabie Saoudite. En effet, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a conduit la deuxième participation tunisienne au Salon international de l'alimentation et des boissons « Saudi Food Show 2026 », qui se tient du 27 au 29 septembre 2026, au centre d'expositions « Jeddah Superdome », dans la ville de Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite.

La participation tunisienne à cette édition s'est faite à travers des entreprises opérant dans le secteur des industries agroalimentaires et des produits agricoles, où elles ont exposé la production tunisienne dans un pavillon de 216 mètres carrés, offrant ainsi un espace pour la promotion des produits nationaux, et par ricochet, aux perspectives à l'exportation nationale auprès des acheteurs, importateurs et autres distributeurs saoudiens et internationaux.

Le savoir-faire tunisien à l'honneur

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Lors de cette importante manifestation mondiale, une gamme riche et diversifiée de produits a été exposée pour mettre en valeur les caractéristiques et la qualité de différentes productions nationales dont, principalement, l'huile d'olive tunisienne sous ses différentes variétés et qualités, mais aussi, la harissa, les salades les sauces, les conserves de tomate, les huiles, les matières grasses, les jus, les boissons gazeuses, les produits laitiers, les fromages, les pâtes alimentaires, les dattes, le thon en conserve, les conserves alimentaires, les biscuits, les confiseries et la pâtisserie, ainsi que les produits surgelés et les viandes transformées.

Afin de valoriser la participation nationale et de renforcer la promotion des produits tunisiens exposés, notamment l'huile d'olive conditionnée, un espace spécial a été aménagé au sein du pavillon national sous la gestion du Centre technique de l'emballage et de le conditionnement (PACKTEC), où sont organisées des séances de dégustation de plusieurs produits et plats tunisiens, animées par un chef cuisinier tunisien de renom établi en Arabie Saoudite.

Il est à noter que le salon « Saudi Food Show » compte parmi les plus importants événements internationaux spécialisés dans le secteur de l'alimentation et des boissons au Royaume d'Arabie Saoudite. L'édition actuelle, de 2026, rassemble justement plus de 1000 exposants en provenance de plus de 95 pays qui exposent plus de 100 000 produits alimentaires et boissons. L'affluence a été estimée à plus de 25 000 visiteurs professionnels et décideurs.

Le salon offre une large plateforme de rencontres d'affaires, à travers plus de 12 000 réunions professionnelles, renforçant ainsi les opportunités de réseautage commercial et l'établissement de partenariats entre producteurs, fournisseurs, importateurs, distributeurs et acteurs du secteur de l'alimentation et des boissons.

La participation tunisienne à ce salon s'inscrit dans le cadre de l'orientation vers la diversification des marchés extérieurs, le renforcement de la présence des produits nationaux dans la région du Golfe et l'exploitation des opportunités offertes par le marché saoudien, en particulier dans le secteur des industries agroalimentaires, au premier rang desquelles l'huile d'olive et les produits alimentaires à forte valeur ajoutée.

Cette participation représente, en outre, une opportunité majeure pour les entreprises tunisiennes tant on leur offre l'opportunité d'explorer le potentiel offert par le marché saoudien, de prendre connaissance de ses besoins et de ses tendances, parallèlement à l'accès aux marchés des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et aux marchés asiatiques. Et ce, en soutenant les efforts de diversification des destinations d'exportation et le renforcement de la compétitivité du label « Made in Tunisia ».

Le CEPEX a indiqué pour l'occasion que le Royaume d'Arabie Saoudite revêt une importance stratégique en tant que marché régional majeur pour l'importation et la réexportation, ce qui ouvre des opportunités croissantes devant les entreprises étrangères, notamment dans le secteur de l'alimentation et des boissons. « Constituant un partenaire commercial majeur pour la Tunisie dans la région du Golfe arabe, les échanges commerciaux entre les deux pays a enregistré une évolution remarquable au cours de l'année 2025, leur volume s'étant élevé de 964 millions de dinars tunisiens en 2024 à environ 1144 millions de dinars en 2025, enregistrant ainsi une croissance d'un taux proche de 18,6 % », note la partie organisatrice de la participation tunisienne.

De même, ajoute le CEPEX, « les exportations tunisiennes vers le Royaume ont enregistré un bond important, s'élevant d'environ 117 millions de dinars en 2024 à 276,2 millions de dinars en 2025, soit une augmentation de près de 136 %. Cette évolution reflète la croissance des opportunités d'accès au marché saoudien et confirme le potentiel prometteur qu'il offre aux entreprises tunisiennes, en particulier dans les secteurs des industries agroalimentaires et des produits agricoles ».

Et de conclure que « ces indicateurs renforcent l'importance du Royaume d'Arabie Saoudite en tant que destination stratégique pour les exportations tunisiennes, et en tant que plateforme régionale permettant aux entreprises nationales d'élargir la base de leurs clients et de leurs partenaires, de consolider la présence de leurs produits sur les marchés du Golfe, et de tirer profit des opportunités de commerce, d'investissement et de réexportation offertes par le marché saoudien ».