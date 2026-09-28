Tunisie: Plus de 48 000 emplois précaires dans le public - Une régularisation en préparation

Le gouvernement prévoit d'élaborer un texte réglementaire visant à régulariser les situations professionnelles précaires dans le secteur public, selon une réponse officielle de la Présidence du Gouvernement dont a fait état la députée de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Manel Bedida.

Cette réponse est accompagnée d'une correspondance du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La députée avait adressé à la Présidence du gouvernement, en juin 2026, une question écrite sur l'emploi précaire dans les établissements publics. Elle y appelait à des solutions de fond et à la fin du recours aux contrats temporaires et à la sous-traitance.

Dans ce document, elle s'appuie sur des statistiques officielles qui recensent plus de 48 000 situations professionnelles précaires réparties entre de nombreuses institutions de l'État, dont les ministères, les offices et diverses structures publiques. Selon elle, leur régularisation rapide constitue une revendication sociale et structurelle pressante, nécessaire pour garantir la stabilité professionnelle des agents et améliorer la performance du service public.