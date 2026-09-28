Tunisie: Plus de 48 000 emplois précaires dans le public - Une régularisation en préparation

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le gouvernement prévoit d'élaborer un texte réglementaire visant à régulariser les situations professionnelles précaires dans le secteur public, selon une réponse officielle de la Présidence du Gouvernement dont a fait état la députée de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Manel Bedida.

Cette réponse est accompagnée d'une correspondance du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La députée avait adressé à la Présidence du gouvernement, en juin 2026, une question écrite sur l'emploi précaire dans les établissements publics. Elle y appelait à des solutions de fond et à la fin du recours aux contrats temporaires et à la sous-traitance.

Dans ce document, elle s'appuie sur des statistiques officielles qui recensent plus de 48 000 situations professionnelles précaires réparties entre de nombreuses institutions de l'État, dont les ministères, les offices et diverses structures publiques. Selon elle, leur régularisation rapide constitue une revendication sociale et structurelle pressante, nécessaire pour garantir la stabilité professionnelle des agents et améliorer la performance du service public.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.