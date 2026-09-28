Tunisie: Heures creuses dans les établissements scolaires - Fini la rue, place à la culture et au sport dès le 1er octobre

Affichant une volonté claire de venir à bout de la problématique des heures creuses qui exposent les élèves aux comportements à risque, le ministère de l'Éducation a décidé d'adopter une mesure radicale: il sera désormais interdit aux élèves, à partir du 1er octobre, de quitter leurs établissements pendant les heures creuses. Une décision saluée, aujourd'hui, par les parents d'élèves, qui dénonçaient de longue date l'exposition de leurs enfants aux dangers de la rue, aux mauvaises rencontres et aux accidents de la circulation.

Directeur général du Centre International de Formation de Formateurs et d'Innovation Pédagogique, Zakaria Dassi a souligné, lors d'une intervention à la radio, que la gestion des heures creuses a toujours été au centre des préoccupations du ministère de tutelle qui a l'habitude d'adresser des notes aux directions d'établissements afin de leur recommander de réduire, dans la mesure du possible, ces périodes « mortes », lors de l'aménagement des emplois du temps. Mais les supprimer complètement a toujours été difficile, voire impossible dès lors que ces heures creuses s'imposent de manière imprévisible, notamment en cas d'absence inopinée d'un enseignant, contraignant traditionnellement les élèves à patienter à l'extérieur jusqu'au cours suivant.

Des activités ludiques pour canaliser l'énergie des jeunes

Afin de pallier à cette faille au niveau de la gestion du temps scolaire, le ministère a opté pour une approche commune interministérielle qui s'inscrit dans le cadre de l'application d'un programme national exécutif conjoint de lutte contre les phénomènes et comportements à risque en milieu scolaire, impliquant plusieurs départements ministériels. L'objectif est clair : transformer des heures creuses à risque passées à l'extérieur des établissements en des moments ludiques et instructifs à l'intérieur de l'enceinte scolaire.

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Désormais, qu'il s'agisse d'heures creuses intégrées dans les emplois du temps scolaire ou liées à l'absence imprévue d'un professeur, ce temps scolaire sera dédié à des activités culturelles, artistiques et sportives. Des animateurs issus des maisons de jeunes interviendront au sein des établissements pour proposer, pendant ces heures creuses des activités sportives et culturelles, telles que des représentations théâtrales, des projections de films ou des ateliers créatifs. Si, un élève ne veut pas prendre part à ces activités et tient absolument à sortir de l'établissement pendant une heure creuse, l'administration préviendra systématiquement les parents et prendra les mesures administratives qui s'imposent.

Le responsable a souligné que cette réorganisation ne vise pas seulement à garder les élèves en sécurité, mais s'inscrit dans une stratégie nationale de prévention contre les fléaux sociaux, à l'instar de l'addiction aux drogues, en canalisant l'énergie des jeunes vers des passe-temps ludiques et qui contribuent à leur épanouissement et leur bien-être tout en les éloignant des comportements à risque en milieu scolaire.

Plutôt que d'attendre l'extension des infrastructures scolaires ou l'aménagement de nouvelles salles de classe -- des projets à moyen et long terme --, le ministère a fait le choix d'agir sans délai pour garantir la sécurité des élèves tout au long de leur parcours scolaire, a affirmé le responsable du Centre International de Formation de Formateurs et d'Innovation Pédagogique.

Dans cette optique, l'ensemble des établissements éducatifs, de l'enseignement primaire au secondaire, devront, à l'avenir, agir en étroite coordination avec les structures partenaires, afin de mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires pour transformer ces temps morts en des activités sportives et culturelles.

Il est certain que cette mesure marque, aujourd'hui, un tournant décisif dans la gestion de la vie scolaire, plaçant la sécurité, l'épanouissement et la prévention des élèves contre les comportements à risque au coeur des priorités éducatives de cette rentrée.