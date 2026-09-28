Tunisie: Drame à M'hamdia - Un camion fou fauche mortellement deux femmes devant un lycée

La région de M'hamdia s'est réveillée, ce lundi, dans la tourmente à la suite d'un tragique accident de la route survenu aux abords d'un lycée secondaire de la région, lorsqu'un camion lancé à vive allure a percuté plusieurs citoyens et piétons.

Les unités de la protection civile du gouvernorat de Ben Arous se sont immédiatement rendues sur les lieux du drame pour prodiguer les premiers secours à deux élèves blessés à des degrés divers -- souffrant notamment de fractures et de blessures au visage -- avant de les évacuer d'urgence vers l'hôpital afin de recevoir les soins médicaux nécessaires.

L'accident a coûté la vie à deux femmes, décédées sur le coup des suites de leurs graves blessures, tandis qu'un passager du camion a subi une fracture à la jambe, nécessitant également son transfert à l'hôpital.

Par ailleurs, les services de sécurité ont ouvert une enquête urgente afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie et d'établir les responsabilités légales.