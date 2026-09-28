Tunisie: Kébili - Faute de bus, les enfants ne peuvent pas se rendre au centre d'éducation spécialisée

Le problème de l'absence de bus pour le ramassage des enfants vers et depuis le Centre d'éducation spécialisée de Kébili persiste. Cette structure est censée accueillir cette année 47 enfants, dont la présence régulière est souvent compromise en raison de la problématique du transport, selon les déclarations du directeur du centre, Boubaker Chelbi.

La même source a expliqué que le centre, rattaché à l'Union Tunisienne d'Aide aux Insuffisants Mentaux (UTAIM) et fondé le 22 février 1987, souffre de cette crise des transports depuis des années, faute de bus. Cela empêche d'assurer les déplacements quotidiens de l'ensemble des pensionnaires vers cet établissement qui s'efforce de prodiguer des services d'encadrement spécialisé aux enfants porteurs de handicap mental.

Le responsable a souligné que le centre subit cette situation depuis environ 17 ans en raison des pannes à répétition des véhicules qui étaient mis à la disposition de l'établissement et de l'incapacité de financer leurs réparations. En effet, le soutien financier limité perçu par le centre ne permet pas de couvrir les dépenses supplémentaires, telles que la fourniture de matériel scolaire et de subsistance pour les enfants, les frais de maintenance des ateliers, ainsi que les factures d'eau, d'électricité et de gaz.

L'intervenant a appelé les autorités régionales et centrales, l'ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la protection des enfants en situation de handicap, ainsi que les militants de la société civile, à rechercher les moyens de renforcer le soutien financier accordé aux centres d'éducation spécialisée. L'objectif est de leur permettre de mener à bien leurs programmes d'encadrement et d'atteindre leur noble finalité : réussir l'intégration de ces enfants dans leur environnement sociétal.

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