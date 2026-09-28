Tunisie: L'ISIE valide la première révocation de mandat d'un élu à Tamaghza...

Les membres du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et les représentants de la direction exécutive et ceux du cabinet du conseil de l'Instance se sont réunis aujourd'hui, lundi 28 septembre 2026.Durant cette réunion du conseil de l'Instance présidée par le président de l'Instance Farouk Bouasker, les résultats du vote sur la révocation du mandat du membre du Conseil local de Tamaghza ont été approuvés.

A noter qu'une réunion antérieure a eu lieu la veille, dimanche 27 septembre 2026 pour débattre de cette décision de révocation.

La nouvelle a été officiellement communiquée sur la page officielle de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sur « Facebook ». On y lit que les résultats officiels ont donné une approbation de 52,43 % des suffrages quant à la révocation du mandat précité. En revanche, 47,57 % des suffrages ont voté contre cette révocation.

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À la lumière de ces résultats, le conseil de l'Instance a prononcé la révocation du mandat du député local élu et a autorisé la publication de la décision des résultats préliminaires sur le site officiel de l'Instance ainsi que son affichage au siège central de l'Instance et au siège régional de l'Instance à Tozeur.

Il en découle la déchéance de la qualité de membre au Conseil local de Tamaghza pour l'intéressé. Le siège parlementaire est donc considéré comme vacant à partir de la date de publication de la décision finale au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) L'Instance indique à ce sujet que des élections locales partielles dans ladite circonscription seront ultérieurement tenues pour combler la vacance dans la composition du Conseil local de Tamaghza.

Il convient également de signaler que les opérations de vote pour la révocation du mandat sont organisées au moyen des ressources propres de l'Instance, sans aucuns frais notables à mentionner.