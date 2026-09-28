Congo-Kinshasa: Miabi - Plus de 100 élèves privés d'école à Tshijiba Centre en raison de l'arrêt des travaux du pont Lubi

Plus d'une centaine d'élèves des groupements de Bena Nganza et Bena Mbuyi ne fréquentent plus leurs écoles à Tshijiba Centre depuis la rentrée scolaire 2026-2027. À l'origine de cette situation, la suspension depuis plus d'un an des travaux de construction du pont Lubi, un ouvrage qui relie ces deux groupements du territoire de Miabi.

Selon la société civile locale, ce pont constitue l'unique passage permettant aux élèves de rejoindre leurs établissements scolaires situés de l'autre côté de la rivière. Depuis l'arrêt des travaux, plus de 100 enfants se retrouvent privés d'enseignement, leurs parents estimant la traversée trop dangereuse.

Jeanne Meta, habitante de la zone, décrit les difficultés auxquelles sont confrontées les familles :

« Il y a beaucoup d'eau dans la rivière. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école ».

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La société civile du Congo, section de Miabi, se dit préoccupée par cette situation. Son coordonnateur, Christopher Kawaya, souligne les risques que représente la rivière pour les enfants, notamment les plus jeunes.

« C'est une grande rivière de près de 30 mètres. Les enfants ne pouvaient pas traverser, surtout ceux de l'école primaire, de 6 ou 7 ans », affirme-t-il.

Face à cette crise, l'administrateur du territoire de Miabi, Pierre Bashiya, appelle à une intervention rapide des autorités afin d'éviter que ces élèves ne perdent leur année scolaire :

« Nous demandons au gouvernement central de penser aux habitants de ce coin, pour sauver l'année scolaire de ces enfants qui sont l'avenir de notre pays ».

De son côté, l'Office des routes indique attendre le financement nécessaire pour achever la superstructure du pont métallique et le rendre accessible aux piétons ainsi qu'aux véhicules. La société civile de Miabi plaide pour une reprise urgente des travaux afin de permettre aux enfants concernés de retrouver le chemin de l'école.