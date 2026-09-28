Congo-Kinshasa: Vol de plus de 200 km de câbles électriques de la SNCC signalé à Luena

Le cadre de concertation de la société civile de Luena dénonce, ce lundi 28 septembre, la spoliation de plus de 200 kilomètres de fils caténaires en cuivre pur servant à l'alimentation électrique des trains de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC).

Ces actes de sabotage sont signalés sur les axes ferroviaires Tenke-Lubudi, dans le Lualaba, et Mukulakulu-Kamina, dans le Haut-Lomami. Ils perturbent l'approvisionnement en électricité de Bukama, Luena et de plusieurs localités environnantes.

Les acteurs de cette structure précisent que deux personnes ont été interpellées dimanche 27 septembre vers 1 heure du matin au poste de péage de Mukulakulu, à environ 12 kilomètres de Luena, dans le Haut-Lomami. Elles transportaient des câbles électriques à haute tension de 2 600 volts appartenant au réseau ferroviaire.

Saluant ces arrestations, la société civile locale qualifie ce réseau de « trafic mafieux et structuré ».

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Son coordonnateur, Daric Mwema Kalonda, demande aux gouvernements national et provincial d'intervenir pour stopper ce vandalisme récurrent.

M. Mwema sollicite également l'organisation d'audiences foraines par le parquet et l'auditorat militaire de Kamina directement à Luena afin de juger et condamner les auteurs de ces actes. Contactée, la direction provinciale de la SNCC annonce qu'elle se prononcera prochainement sur ce dossier.