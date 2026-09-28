Congo-Kinshasa: Basket-ball - Génération Espoir décroche son premier titre national, CNSS conserve sa couronne chez les dames

Le Basket Club Génération Espoir de Lubumbashi a remporté, dimanche 27 septembre, son tout premier titre de la Coupe du Congo de basket-ball chez les hommes, à l'issue de la 43e édition de la compétition disputée au gymnase jumelé du stade des Martyrs, à Kinshasa. Chez les dames, le BC Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS ) a confirmé sa domination en conservant son titre national.

Dans la finale féminine, disputée quelques heures avant celle des hommes, les basketteuses de la CNSS se sont imposées face au BC Hatari sur le score de 61 à 53. Cette affiche opposait deux formations de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa.

Chez les hommes, le BC Génération Espoir, champion du Haut-Katanga, a créé la sensation en dominant le BC Bahari de Beni au terme d'une rencontre très disputée et riche en rebondissements. Les Lushois l'ont finalement emporté sur le score de 65 à 61, s'adjugeant ainsi leur premier titre national.

Cette consécration vient couronner une saison exceptionnelle pour Génération Espoir. Créé il y a seulement trois ans, le club a réalisé un parcours sans faute en remportant successivement le championnat de l'Entente urbaine de basket-ball de Lubumbashi, le championnat provincial de la Ligue de basket-ball du Katanga, avant de s'imposer sur la scène nationale.

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Grâce à leurs sacres respectifs, le BC CNSS chez les dames et le BC Génération Espoir chez les hommes représenteront la République démocratique du Congo lors des prochaines compétitions africaines interclubs. Ces deux équipes porteront ainsi les couleurs du pays sur la scène continentale.