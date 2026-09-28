Congo-Kinshasa: Recensement général - Lancement de la phase de la cartographie du pays

L'opération de cartographie censitaire du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2) démarre ce lundi 28 septembre 2026 à Kinshasa. La cérémonie officielle s'est déroulée au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, sous la supervision du ministre d'État en charge du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo.

A partir de lundi, et pendant un mois, les agents cartographes parcourront les quartiers de la capitale afin de repérer les ménages, les habitations ainsi que les infrastructures, et de préparer les zones qui serviront au dénombrement général prévu en juillet 2027.

Cette opération marque une étape importante pour la RDC. Quarante-deux ans après le premier et unique Recensement général de la population et de l'habitat, réalisé en 1984, le pays s'engage à disposer d'une nouvelle photographie de sa population et de son habitat, fondée sur des données actualisées et fiables.

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Elle intervient après la formation des chefs d'équipe chargés de superviser les opérateurs cartographes, qui s'est achevée le vendredi 18 septembre 2026 dans la capitale congolaise. Cette étape est intervenue après la formation de 1 868 opérateurs cartographes organisée durant quatre jours sur 35 sites répartis dans les quatre districts de Kinshasa.