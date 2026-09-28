Madagascar: Basketball / N1A Hommes - La GNBC prend sa revanche sur le Cospn

La confrontation entre la GNBC et le Cospn avait des allures de finale avant la lettre, samedi, au Palais des sports de Mahamasina. Vice-championne de Madagascar en 2025, la formation de la Gendarmerie nationale voulait prendre sa revanche après sa défaite en finale face aux policiers. Elle y est parvenue au terme de quarante minutes disputées, en s'imposant 64-57.

Dès l'entame, la GNBC a imposé son rythme. Plus agressifs dans les duels et plus efficaces, les gendarmes ont rapidement pris le contrôle du match. Ils ont livré un premier quart-temps solide, laissant peu d'espace au Cospn. Après dix minutes de jeu, ils menaient 18-6.

Le Cospn a tenté de réagir avant la pause, mais la GNBC a conservé l'avantage. À la mi-temps, six points séparaient encore les deux équipes : 29-23. Les policiers n'avaient toutefois pas dit leur dernier mot.

Au retour des vestiaires, le scénario s'est inversé. Le Cospn a haussé son intensité et profité des difficultés de la GNBC pour combler progressivement son retard. Les policiers ont même pris les commandes à l'issue du troisième quart-temps, 43-40. La dernière période s'annonçait indécise.

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Les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Le score est passé à 50-50, puis à 55-55. Alors que la rencontre pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, la GNBC a fait la différence dans les dernières minutes.

À trois minutes de la fin, les gendarmes ont infligé un 6-0 à leurs adversaires pour reprendre l'avantage, 62-56. Le Cospn a réduit l'écart à 62-57, mais un dernier panier a scellé la victoire de la GNBC, 64-57.

La quatrième journée, disputée dimanche, a toutefois réservé son lot de surprises. Au lendemain de sa victoire contre le Cospn, la GNBC s'est inclinée face au RBC Boeny, 80-92. Ce résultat illustre la difficulté pour les équipes de maintenir leur niveau de performance d'un match à l'autre.

De son côté, le Cospn a subi une deuxième défaite consécutive. Les policiers se sont inclinés d'un point face au MBC Atsinanana, 76-77, au terme d'une rencontre serrée. « Le championnat n'est pas encore terminé et tout reste possible », confie Livio Ratianarivo, joueur du Cospn.