Madagascar: Abdulah Marson Moustapha rend hommage à Maître Kira

La disparition de Maître Kira suscite l'émotion dans le monde du football malgache. Abdulah Marson Moustapha, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, lui rend hommage et évoque le parcours et la personnalité de celui qu'il considère comme une figure marquante du football national.

L'ancien ministre rappelle la passion commune de Maître Kira et de son père pour le ballon rond. Tous deux s'étaient notamment rendus en Égypte lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, un moment fort pour le football malgache.

«Tu nous quittes pour rejoindre Papa, dans cet autre monde où, je l'espère, vous vous êtes retrouvés. Deux hommes unis par le sang, par l'histoire, mais aussi par cette passion commune et inaltérable pour le Football malgache, qui aura accompagné une grande partie de vos vies», écrit l'ancien ministre.

Abdulah Marson Moustapha décrit Maître Kira comme un homme souriant, chaleureux et optimiste, même dans les moments difficiles. Il se souvient de ses visites au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la place de la Goulette, et de la fierté qu'il manifestait lors de leurs échanges.

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« Nahoda, je garderai de toi l'image d'un homme toujours souriant, chaleureux et profondément optimiste, y compris lorsque les épreuves de la vie se faisaient les plus lourdes. Ton sourire ne cachait jamais ta force de caractère ni cette dignité qui te caractérisait », témoigne Abdulah Marson Moustapha.

Au-delà du football, cet hommage évoque aussi une histoire familiale et des racines partagées entre Mahajanga et Toliara.