Madagascar: DAMES - La GNBC reste intouchable

La phase finale du championnat de Madagascar N1A dames confirme, journée après journée, la puissance de la GNBC au Palais des sports de Mahamasina. Toujours invaincues, les protégées d'Eli Michael Rakotonindrina, coach de la GNBC, ont signé une nouvelle victoire hier en dominant Varsity (50-42).

Après leur succès face à MB2ALL lors de la troisième journée, les gendarmes s'installent plus que jamais parmi les équipes de référence de cette phase finale. Après quatre journées de compétition, la formation de la Gendarmerie nationale reste invaincue et poursuit son parcours avec une régularité qui témoigne de ses ambitions.

Cette nouvelle victoire de la journée prolonge ainsi la dynamique engagée depuis le début de la phase finale. Lors de la troisième journée, la GNBC avait déjà marqué les esprits en dominant MB2ALL, jusque-là en tête du classement provisoire, sur le score de 68-53. Un succès qui avait constitué l'un des résultats marquants de cette première partie de compétition. Le classement provisoire établi après trois journées plaçait la GNBC déjà en deuxième position avec 14 points, derrière MB2ALL, qui comptait 15 points.

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Derrière les deux équipes de tête, la lutte était beaucoup plus ouverte. JEA Vakinankaratra occupait la troisième place avec 12 points, tandis que BC Somava, Ankaratra Vakinankaratra, ASSM Analamanga, Dunamis Analamanga et JCBA Analamanga totalisaient chacun 11 points. EBF Haute Matsiatra comptait neuf points, devant ASCUT Atsinanana avec huit points et Varsity avec sept points.

La quatrième journée a apporté son lot de nouveaux résultats. Outre la victoire de la GNBC sur Varsity (50-42), BC Somava s'est imposé face à Ankaratra (55-45). MB2ALL a réalisé une belle performance en dominant Dunamis sur le score de 84-59, tandis que JEA a pris le dessus sur ASSM, 47-33.

Ces résultats renforcent l'intérêt de la compétition, notamment dans la course aux premières places. Pour la GNBC, l'objectif est désormais de maintenir cette dynamique jusqu'au terme de la phase finale. Avec une équipe qui enchaîne les succès et une défense qui lui permet de contrôler ses adversaires, la formation d'Eli Michael Rakotonindrina poursuit son parcours sans faute.