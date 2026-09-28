Madagascar: Concert - Ambondrona renoue avec la ferveur au Coliseum

Pour son grand retour au Coliseum Antsonjombe, Ambondrona a une nouvelle fois réussi son pari : plusieurs générations de fans ont répondu présent et se sont laissées emporter par les grands titres du groupe.

Dès les premières notes dont « Misy fetra », le Coliseum s'est laissé gagner par l'ambiance. Le public s'est levé, a chanté et dansé, donnant le ton d'une soirée où se sont mêlées ferveur et nostalgie. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour d'Ambondrona pour célébrer 25 ans de carrière et une histoire musicale construite au fil de sept albums.

Le groupe a ainsi puisé dans différentes périodes de son répertoire, des premiers titres aux morceaux plus récents. « Nivadika », issu du deuxième album, a notamment trouvé sa place dans cette traversée musicale, avant que « Ajanony any » ne fasse monter d'un cran l'ambiance. Le public s'est alors déchaîné, reprenant les paroles et se laissant aller à la danse. « Eny sa tsia » a poursuivi cette dynamique, dans un Coliseum entièrement tourné vers la scène.

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Mais derrière cette effervescence, la nostalgie et l'émotion ont également marqué cette célébration. Sur « Tena fitia », les mains se sont levées à l'unisson et les voix du public se sont mêlées à celles du groupe. « Miandry aho » a prolongé ce moment suspendu, les spectateurs reprenant le morceau en choeur, les mains toujours levées. « Mahagaga », issu du quatrième album, a également fait partie de ce répertoire anniversaire. Des séquences qui témoignent de la fidélité d'un public resté au rendez-vous après 25 années de musique.

Une scène travaillée

Pour ce rendez-vous anniversaire, le groupe a également misé sur une configuration scénique particulière. Installée au centre du Coliseum, la scène se déploie sur deux niveaux. Les musiciens prennent place sur la partie supérieure, avec une disposition leur permettant de se tourner dans différentes directions et de jouer face aux spectateurs répartis autour de la scène.

Trois grands écrans permettaient de suivre le concert depuis différents points du Coliseum, notamment sur les côtés et derrière la scène. Des jeux de lumière et des effets de fumée accompagnaient les prestations. Une séquence de feux d'artifice a également marqué le spectacle.

Côté son, le dispositif a également permis au groupe de mettre en avant son professionnalisme. Dans le public, l'ambiance est restée celle d'une grande fête, portée par des spectateurs venus chanter, danser et retrouver les morceaux qui ont accompagné différentes périodes de leur vie.

La célébration des 25 ans a débuté en mars 2026 à La City et s'est poursuivie dans plusieurs villes, notamment à Fianarantsoa, Mahajanga et Antsirabe. Elle doit encore se poursuivre jusqu'en 2027, avec des étapes annoncées dans les régions Sava et Tolagnaro, ainsi qu'un retour dans différents lieux ayant marqué le parcours du groupe. Ambondrona a également construit une expérience au-delà de Madagascar, avec des passages dans l'océan Indien, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Au Coliseum, Ambondrona a donc retrouvé un public fidèle, composé de plusieurs générations. Une fois encore, le groupe a pu mesurer la force de ce lien construit depuis un quart de siècle. Et l'histoire n'est pas terminée : un nouvel album est actuellement en cours.