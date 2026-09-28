Madagascar: Vakodrazana - « Vaky Sehatra » réussit sa première à Havoria Anosy

Pour sa première édition, « Vaky Sehatra » a réuni plusieurs générations autour du vakodrazana et de ses différentes expressions à Havoria Anosy.

La salle de Havoria Anosy était presque comble hier pour ce rendez-vous consacré aux danses traditionnelles. Sur scène, les troupes ont d'abord présenté leurs particularités avant de se retrouver pour une séquence collective, accompagnée de musiques et de chants de styles variés.

Quinze formations et artistes ont participé à cette première édition, parmi lesquels Tarika Gasy Kanto, la troupe Ny Vonimbohangy, Ny Voninavoko, Ramahafadrahona, Raozy Gasy et Rakoto Frah Junior.

Pour Voahangy Raheliarisoa, présidente du Vovonambe des troupes de vakodrazana, l'affluence a dépassé les attentes. « Nous ne nous attendions pas à voir autant de monde », souligne-t-elle.

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La diversité des danses présentées a marqué cette première édition. Six territoires ou ensembles culturels étaient à l'honneur : le Betsileo, Mahajanga, Antsiranana, Toliara, Antananarivo et Fianarantsoa. Chaque troupe a présenté ses mouvements et ses costumes traditionnels.

Les tenues ont également contribué à mettre en valeur ce patrimoine. Le « lamba ho any », le « lamba landy », le « satroka betsileo », ainsi que les robes et autres vêtements traditionnels, permettaient de distinguer les différentes expressions culturelles. Après leurs prestations respectives, les participants se sont retrouvés sur scène pour un tableau collectif.

« Vaky Sehatra » constitue une première étape dans la valorisation et la transmission du vakodrazana. Encouragé par l'accueil du public, le Vovonambe prépare déjà d'autres rendez-vous, avec l'ambition de faire de cette initiative un festival.