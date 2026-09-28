Madagascar: Routes nationales - Les accidents de la circulation font quatre morts en 48 heures

Quatre personnes ont perdu la vie au cours des deux derniers jours dans une série d'accidents de la circulation. Vendredi 26 septembre dans l'après-midi, l'ancien maire de Morafeno, Arivonimamo, est mort sur le coup à Ambohidranomanga, Ambatomirahavavy, sur la RN1, après une collision entre la moto qu'il conduisait et un scooter.

Le conducteur du scooter, grièvement blessé, a été évacué au CHU-JRA. Le même jour, à Mandikamanana, sur la RN7, dans le district d'Antanifotsy, un jeune homme de 20 ans circulant à scooter est mort sur le coup après une collision frontale avec un semi-remorque. Le chauffeur du poids lourd a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête.

Samedi 27 septembre au matin, le corps d'un homme grièvement blessé a été découvert par des automobilistes près du pont d'Ankadievo, sur le By-pass, à Alasora. Il aurait été percuté par un véhicule qui a pris la fuite dans l'obscurité. Le conducteur responsable est toujours recherché. Enfin, à Mandrosoa, dans le district d'Andramasina, le corps d'un père de famille âgé de 40 ans a été retrouvé dans un ravin. Il était porté disparu depuis mercredi dernier alors qu'il se rendait à Ambohimamory pour y vendre des marchandises, à moto.

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Selon des sources auprès de la gendarmerie et de la police, l'excès de vitesse, l'insuffisance d'éclairage et la fatigue figurent parmi les principales causes de cette série d'accidents mortels. Les forces de l'ordre indiquent que les investigations se poursuivent, notamment concernant le véhicule ayant pris la fuite sur le By-pass, et appellent l'ensemble des usagers de la route à la prudence, particulièrement la nuit.