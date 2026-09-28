Madagascar: Manandriana - La foudre incendie une maison, tue une mère et son enfant

Un violent orage a frappé la commune d'Anjoma Nandihizana, dans le district de Manandriana, avant-hier après-midi, laissant derrière lui un lourd bilan humain et matériel.

La foudre a coûté la vie à une mère de famille et à son fils, tandis que leur maison partait en fumée. Le père, seul survivant du foyer, reste profondément marqué par le drame. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, s'est éteinte aux côtés de son fils de 10 ans. Les deux dépouilles doivent être inhumées aujourd'hui, selon le calendrier fixé par la famille.

C'est samedi, entre 14 heures et 16 heures environ, qu'un orage particulièrement violent s'est abattu sur la localité. La foudre est tombée directement sur l'habitation où se trouvaient les trois membres de la famille, tous grièvement brûlés.

Détruite

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« La mère et son fils ont été les plus gravement touchés, au point d'être complètement calcinés. Le père, lui, a été brûlé aux mains », a rapporté Joro Lahatra, conseiller technique du vice-président de l'Assemblée nationale à Fianarantsoa. Transportés d'urgence vers un centre de soins, la mère et l'enfant n'ont pas pu être sauvés.

La maison touchée, une grande bâtisse couverte de chaume légèrement isolée des autres habitations du secteur, a été entièrement détruite par les flammes, emportant avec elle tous les biens qu'elle abritait. Le bilan s'alourdit encore avec la perte de deux boeufs, deux porcs et un mouton.

Si la foudre frappe le plus souvent pendant les précipitations, elle peut également survenir par temps sec, un phénomène connu sous le nom de « foudre sèche ».

Selon un technicien du centre de prévision météorologique, ces phénomènes restent particulièrement fréquents sur les Hautes Terres malgaches, notamment dans le Bongolava, la Haute Matsiatra et l'Amoron'i Mania.