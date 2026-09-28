Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan - Les moyens ferroviaires se renforcent avec l'arrivée de cinq locomotives

Cinq locomotives destinées au chantier de la ligne 1 du Métro d'Abidjan ont été acheminées du Port autonome d'Abidjan jusqu'au site de réception d'Abobo-Sagbé, du 2 au 4 août 2026.

L'opération, réalisée par Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire pour le compte de Colas Rail, porte sur un poids global de 332,28 tonnes.

L'acheminement de ces équipements constitue une nouvelle étape dans la mobilisation des moyens ferroviaires nécessaires à la réalisation de cette infrastructure majeure de transport urbain.

L'opération a nécessité plusieurs interventions techniques, depuis le déchargement des locomotives au port jusqu'à leur mise sur rail à Abobo-Sagbé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les équipes mobilisées ont procédé au levage des équipements, à leur chargement sur deux remorques hydrauliques, puis à leur transport sous escorte avant leur déchargement sur le site de réception.

Compte tenu du poids et des dimensions des équipements, le transport a été précédé d'une préparation spécifique.

Une reconnaissance de l'itinéraire a notamment permis d'identifier les contraintes du parcours et les risques liés aux opérations de levage et de transport. Les procédures d'arrimage et les différentes phases de la manoeuvre ont également été définies en amont, en coordination avec les autorités portuaires, les forces de sécurité et les équipes techniques du projet.

Pour cette opération de transport hors gabarit, plusieurs moyens ont été mobilisés, dont deux remorques hydrauliques Nicolas, des tracteurs routiers destinés au transport exceptionnel et une grue d'une capacité de 400 tonnes. Des équipements spécifiques de levage, d'arrimage, d'escorte et de supervision ont complété le dispositif.

La sécurité a constitué un autre volet de l'opération. Des contrôles préalables des équipements, le balisage des zones d'intervention et une supervision continue des manoeuvres ont été effectués conformément aux procédures HSE.

« Au-delà de sa technicité, cette opération met notre savoir-faire au service d'un projet qui transformera durablement la mobilité à Abidjan », a déclaré Dieudonné Gaïbaï, directeur général d'AGL Côte d'Ivoire. Selon lui, la réussite de l'acheminement repose notamment sur « une planification minutieuse, des équipements spécialisés et une coordination précise de l'ensemble des intervenants ».

Avec l'arrivée de ces cinq locomotives sur le site d'Abobo-Sagbé, le chantier de la ligne 1 du Métro d'Abidjan dispose ainsi de nouveaux équipements nécessaires à la poursuite des travaux.

L'opération rappelle, plus largement, l'importance des solutions de transport exceptionnel et de la logistique dans la réalisation des grands projets d'infrastructures.

Présente dans le transport, la logistique et la manutention portuaire en Côte d'Ivoire, AGL indique employer plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens, notamment à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou.