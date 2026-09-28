Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Année scolaire - Braves parents d'élèves

Depuis deux semaines, les établissements scolaires ont retrouvé leur ambiance. Les sirènes pour marquer le début et la fin des cours, les mouvements d'élèves entre deux classes, le ballet des professeurs, le contrôle des éducateurs et les cours donnés dans les différentes matières.

Mais que de sacrifices réalisés par les parents d'élèves pour permettre à leur progéniture d'avoir une année scolaire tranquille ! Entre la scolarité, les frais d'inscription, les tenues, les frais annexes, la cantine et le transport, une année scolaire est un véritable investissement.

Si ce n'est pas la principale dépense du foyer, ils occupent une place lourde dans le budget familial. Les frais scolaires. Que coûte, en réalité, un enfant scolarisé ? Il faut tout de suite faire la différence entre les élèves qui sont dans le système public et ceux de plus en plus nombreux dans le privé.

Dans le public, les parents sont dispensés des frais de scolarité. Quant aux élèves du privé affectés par l'État, ce n'est plus la gratuité totale. Il faut payer la différence entre le tarif de l'école et la subvention du gouvernement. Et dans certains cas, ce montant avoisine les 400 000 FCfa.

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La scolarité est, en effet, la plus grosse ligne de dépense en début d'année. Même s'ils permettent des règlements échelonnés, les établissements réduisent les échéances pour se couvrir contre les mauvais payeurs. Aujourd'hui, plusieurs écoles limitent la date de solde aux mois de décembre et janvier. Alors qu'avant, c'était en mars au plus tard.

Pour distraire sur le montant réel à payer, les écoles introduisent les frais d'inscription. A cela s'ajoutent les frais annexes dont on ne sait véritablement l'usage. Surtout que l'école demande aux parents de fournir, en plus des boîtes de craies, des paquets de papier hygiénique, du savon et des produits détergents.

Seulement que la craie est utilisée par le corps enseignant et le papier hygiénique par l'administration de l'école. Les produits de nettoyage servent à l'assainissement de l'établissement. Bien souvent, on voit des enseignants repartir à la maison avec des paquets de papier hygiénique.

Pourtant, toutes ces dépenses liées au fonctionnement de l'établissement (craie, rame de papier, papier hygiénique, produits d'assainissement) devraient être prises en charge par l'école et donc figurer sur son budget d'exploitation. Belle astuce de faire supporter ses charges par les parents !

Après la scolarité, le parent doit faire face à la cantine. Pour un meilleur confort de sa progéniture. Mais au début comme à la fin de la journée, l'enfant doit se rendre à l'école ou y revenir. Là se pose la question des cars de transport qui ont aussi un coût.

N'oublions pas, les élèves sont en uniforme. Tenue scolaire, chaussures sont à pourvoir. Mais surtout, les fournitures scolaires, matière première des études. Au primaire comme au secondaire, le concept de cours de renforcement est ancré dans les habitudes. Les enseignants ont rendu ces cours astucieusement obligatoires.

Les élèves qui y sont inscrits ont un privilège masqué. Les exercices de ces séances sont les devoirs donnés en classe. Sans compter les cours de répétition à la maison qui font partie des dépenses scolaires.

Pour les parents d'enfants en difficulté particulière (perturbation sociale, handicap ou retard mental, autisme...), la liste des fournitures n'est pas bouclée. Il faut prendre un Auxiliaire de vie scolaire (Avs) pour suivre l'évolution de l'élève.

Si l'on considère le petit déjeuner et le goûter à assurer au quotidien, pendant les neuf mois, l'arrêt des comptes pour les parents d'élèves est un moment financièrement douloureux. Mais, c'est dans le savoir qu'il faut investir. C'est un investissement dans l'avenir.

C'est pourquoi il convient de féliciter chaque responsable d'enfant. Il est vrai qu'il ne faut pas négliger l'apport de l'État. Avec la distribution gratuite de kits scolaires, entre autres. Les collectivités locales, des personnalités de bonne volonté y participent également. Il faut surtout attirer ici l'attention des bénéficiaires de tous ces sacrifices : les élèves.

Ils doivent prendre conscience que les parents remplissent avec beaucoup de courage leurs fonctions. C'est-à-dire leur assurer des conditions adéquates d'études. L'enfant ne connaît pas la pauvreté de ses parents, dit l'adage. Mais, un seul apport lui est demandé. Garantir aux parents un retour sur investissement à la fin de l'année.

Ce retour est le résultat de fin d'année. Qu'il soit en classe intermédiaire ou en année d'examen, l'élève se doit de ramener un résultat positif. Beaucoup de parents soulignent qu'ils oublient tout l'argent dépensé dès lors que la progéniture boucle l'année avec succès.

Prendre ses études au sérieux et réussir son année scolaire sont pour l'enfant la reconnaissance de tous les nombreux efforts consentis par les parents. Ils doivent lire ces lignes. Ils doivent se donner les bons réflexes dès le début d'année. Tout se prépare dès maintenant.

A vous, braves tuteurs, sachez que le Seigneur ne donne pas une charge que vous ne pourrez supporter. Il y a toujours une possibilité. Il est question d'aborder les difficultés en cherchant dans un angle de 360°. Courage à vous! Croyez en vos enfants, encouragez-les, suivez-les. La réussite est au bout des sacrifices.