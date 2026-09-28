Cote d'Ivoire: Filière coton - Validation à Yamoussoukro d'une politique environnementale et sociale

L'Intercoton veut produire du coton tout en préservant les écosystèmes.

L'Intercoton s'est engagé dans une production cotonnière conciliant performance, préservation de l'environnement et amélioration des conditions sociales des acteurs. C'est ce qui a motivé la tenue, les 21 et 22 septembre 2026, à Yamoussoukro, d'un atelier de restitution et de validation de la politique de sauvegarde environnementale et sociale de la filière coton.

Si l'on en croit Zana Ouattara, Pca de l'Intercoton, l'ambition de la filière est de poursuivre l'accroissement de la production cotonnière, tout en veillant au respect des exigences environnementales et sociales. « Nous devons produire du coton tout en préservant les écosystèmes et l'environnement », a-t-il insisté.

Dans cette même dynamique, il a insisté sur la nécessité de sensibiliser les producteurs à l'agroforesterie, à la préservation des arbres et au reboisement autour des exploitations afin de contribuer notamment à la captation des gaz à effet de serre. Il a également évoqué la poursuite des efforts visant à réduire l'utilisation des pesticides dans la production cotonnière.

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Ainsi, la politique de sauvegarde environnementale et sociale, qui vient d'être élaborée et adoptée par les participants pour la filière coton, est présentée comme un outil destiné à guider les différents acteurs dans la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux liés à leurs activités champêtres.

Pour Dr N'Guessan Loukou, assistant technique du directeur exécutif de l'Intercoton chargé de l'environnement et du contrôle, cette politique va permettre de préciser les actions à mener et d'aider les acteurs à mieux intégrer les normes de performance environnementale et sociale dans leurs activités. « L'atelier a également favorisé la prise en compte des contributions des différentes parties prenantes afin d'améliorer le document soumis à validation », a-t-il précisé.

Poursuivant son propos, il a également évoqué la nécessité de réduire les pratiques jugées préjudiciables à l'environnement, ainsi que de mieux maîtriser l'utilisation des engrais et des pesticides, et de favoriser progressivement des alternatives biologiques.

Notons qu'à travers cette politique, la filière coton ivoirienne entend renforcer son engagement en faveur d'une production durable fondée sur une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, tout en poursuivant ses objectifs de développement.