Afrique de l'Ouest: Gouvernance de l'eau - Les États ouest-africains réaffirment leurs engagements

La première édition du Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (FREAO) s'est achevée, vendredi 25 septembre 2026, à Abidjan, avec l'adoption de la Déclaration d'Abidjan. Au terme de deux jours de travaux, les participants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération régionale, de mobiliser davantage de financements et de préserver durablement les ressources hydriques de l'espace ouest-africain.

Ministres en charge de l'Eau, experts, organismes de bassin, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile et de la jeunesse ont pris part aux échanges. Présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, la cérémonie de clôture a été l'occasion d'appeler à traduire les engagements pris en actions concrètes.

« L'eau est une ressource partagée qui crée entre nos États, nos économies et nos populations une interdépendance profonde », a souligné le ministre. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de la région pour faire face aux défis liés à la gestion et à la préservation des ressources en eau.

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Au coeur des discussions figuraient notamment la gestion intégrée des ressources en eau, le financement des infrastructures hydrauliques, la coopération transfrontalière ainsi que la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance de l'eau.

La Déclaration d'Abidjan constitue le principal résultat de cette première édition.

Elle réaffirme notamment l'importance du Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Environnement et appelle à une mobilisation accrue des financements afin d'accélérer la réalisation des projets hydrauliques et d'assurer leur durabilité.

Les participants ont également accordé une attention particulière à la préservation des écosystèmes stratégiques. Le Massif du Fouta Djallon, qui joue un rôle important dans l'alimentation en eau de plusieurs pays ouest-africains, figure parmi les espaces dont la protection est considérée comme une priorité.

Autre engagement : la mise en place d'un mécanisme régional de suivi-évaluation. Celui-ci doit permettre de mesurer les progrès accomplis et de suivre la mise en oeuvre des décisions adoptées à Abidjan.

Le Forum a également consacré le principe d'une position commune de l'Afrique de l'Ouest en vue de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'eau à Abou Dhabi. Pour Jacques Assahoré Konan, cette démarche doit permettre à la région de porter une voix commune sur les grands enjeux liés à l'eau.

Au terme des travaux, le Cap-Vert a été retenu pour accueillir la prochaine édition du FREAO. Après Abidjan, Praia sera donc le prochain rendez-vous de cette dynamique régionale consacrée à la gouvernance et à la gestion durable de l'eau.