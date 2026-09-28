Cote d'Ivoire: VIH - L'ONUSIDA veut renforcer la prévention dans les milieux sportifs

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a reçu lundi 28 septembre 2026, à Abidjan, le nouveau directeur pays de l'ONUSIDA pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, Dr Christian Mouala.

Les échanges ont porté notamment sur les possibilités de coopération entre les deux institutions en matière de prévention du VIH et de sensibilisation des jeunes.

Le sport comme cadre de sensibilisation

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Cette rencontre de prise de contact a permis au Dr Christian Mouala, récemment nommé à la tête de la représentation de l'ONUSIDA dans les trois pays, de présenter les grandes lignes de sa mission au ministre des Sports.

Les discussions ont également porté sur la place que peut occuper le sport dans les politiques de prévention et d'information sur le VIH. Pour l'ONUSIDA, les espaces sportifs constituent des lieux de proximité permettant d'atteindre un public jeune, aussi bien dans les structures organisées que dans les pratiques informelles.

« Le sport est un pilier important pour la lutte contre le VIH », a souligné le Dr Christian Mouala. Il a insisté sur l'importance de la santé des jeunes pour le développement économique et social.

« Quand les jeunes sont bien portants, c'est un bon dividende économique sur lequel on pourrait investir pour l'avenir », a-t-il expliqué. Selon lui, l'objectif est notamment de s'appuyer sur les espaces sportifs pour renforcer l'information et contribuer à réduire les nouvelles infections.

Des actions à envisager dans les milieux sportifs

Cette orientation pourrait se traduire par des actions de sensibilisation dans les clubs, associations, fédérations, compétitions et autres lieux de pratique sportive.

L'enjeu consiste à utiliser ces espaces de rassemblement pour diffuser des informations sur le VIH et favoriser l'accès des jeunes aux dispositifs de prévention et de santé.

Une telle approche permettrait également d'élargir les actions de sensibilisation au-delà des cadres institutionnels, en tenant compte de la diversité des pratiques sportives et des publics concernés.

Le ministère des Sports ouvert à la coopération

Pour sa part, Adjé Silas Metch a réaffirmé la disponibilité de son département à examiner les possibilités de collaboration avec l'ONUSIDA.

Le ministre a rappelé que le sport ne se limite pas à la compétition et à la recherche de performance. Il peut également contribuer à la prévention, à l'éducation, à l'inclusion sociale et à la promotion du bien-être.

Cette convergence pourrait ouvrir la voie à des initiatives communes destinées en priorité aux jeunes, en s'appuyant sur les réseaux des fédérations, clubs, associations et autres acteurs du mouvement sportif.

Au-delà de cette première rencontre, l'audience a ainsi permis d'identifier un espace de coopération entre le secteur du sport et celui de la santé publique. L'objectif serait de renforcer la sensibilisation des jeunes et de faire des lieux de pratique sportive des espaces supplémentaires d'information et de prévention du VIH.