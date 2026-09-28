Cote d'Ivoire: Daloa - Des établissements scolaires fermés après le décès d'un enseignant

28 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, certains élèves ne regagneront pas leur salle de classe avant le jeudi 1er octobre 2026. La raison : le collectif de syndicats du secteur Éducation-Formation du Haut-Sassandra a annoncé, le lundi 28 septembre 2026, une grève de trois jours, à la suite du décès d'un enseignant au corridor de Bédiala.

Selon l'Agence ivoirienne de presse (Aip), l'arrêt des activités scolaires a été constaté au groupe scolaire Doux-Bahi Laurent, dans les lycées modernes 2 et 4 de la ville, au lycée Khalil et à l'école primaire de Lobia 2.

Pour l'Aip, la victime, Kéita Daouda, professeur d'anglais au lycée moderne de Bédiala, a été projetée par une corde utilisée comme dispositif de barrage au corridor, alors qu'il revenait de Daloa à moto. La corde aurait été relevée alors qu'il franchissait le dispositif du corridor sur l'axe Daloa-Bédiala.

En outre, des collègues du défunt, qui se sont rendus sur les lieux après l'incident, auraient été violemment battus. L'on dénombre plusieurs blessés dans leur rang.

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Dans le cadre des manifestations destinées à montrer leur mécontentement, ledit collectif entendait lire une motion de protestation devant les autorités préfectorales. Un piquet d'hommage et de recueillement est prévu sur le lieu du décès, le mardi 29 septembre. La délégation présentera également ses condoléances au monde éducatif et exprimera sa solidarité à la famille du défunt, le même jour.

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